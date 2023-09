Le frontiere della creatività. Pia-Palazzina Indiano Arte. Performance e fantasia

FIRENZE

Dopo quasi un anno "Pia Palazzina Indiano Arte" di Firenze riapre al pubblico e lo fa con un ciclo di mostre, residenze artistiche, performance, laboratori e percorsi formativi. “Pia” è un presidio artistico nel cuore del parco delle Cascine dedicato alla relazione tra corpo e natura, tra gesto e territorio, un luogo di sosta e di ristoro, uno spazio creativo che propone esposizioni, esperienze nella natura, ascolti, performance, pratiche e occasioni di confronto tra artisti, intellettuali, studiosi, botanici e cittadini. “Pia“ avrà anche la funzione di punto di riferimento e risonanza con i territori limitrofi attraverso un programma specifico che vedrà molte attività in dialogo tra la Palazzina e la periferia proponendo – spiegano gli organizzatori – "un nuovo modello democratico di città, che riscopra l’aperto e il vuoto come elementi equilibratori e positivi per libero pensiero e circolazione delle idee".

Si comincia il 30 settembre alle 17 con le mostre fotografiche di Martina Bacigalupo e Valentina Ferrari impreziosite dall’installazione di Jessica Brunelli. La mostra di Bacigalupo propone Gulu Real Art Studio 2012-13, un ritratto collettivo di una città dell’Uganda che, in poco più di vent’anni, a causa della guerra civile e del flusso economico che ne è conseguito, è stata catapultata da piccolo paese di campagna a maggiore centro economico del nord del Paese africano. Valentina Ferrari con Polaroid tattili propone in mostra due serie di Polaroid, manipolate in fase di sviluppo, attraverso l’utilizzo di tecniche di manipolazione manuali e con fonti di calore e freddo. Ferrari ha anche curato un laboratorio di manipolazione Polaroid rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, invitati a osservare lo spazio esterno a “Pia” soffermandosi sugli elementi naturali del paesaggio.

Infine Line l’installazione di Jessica Brunelli, un progetto che prevede la realizzazione estemporanea di un percorso mutevole, costruito con listelli di legno dipinti di arancione, realizzato in luoghi abbandonati o in aree che non presentano una precisa funzione. Il laboratorio "Una traccia in movimento" in programma per due domeniche consecutive (1 e 8 ottobre dalle 10 alle 12) è rivolto a giovani creatori e animatori di linee. Ogni gesto personale e collettivo porterà alla costruzione di una traccia dell’esperienza in cui il corpo sarà sia il punto di partenza dell’azione che quello della sua trasformazione. Mostra e installazione visitabili fino al 17 dicembre, ingresso gratuito.

Enrico Mattia Del Punta