Le anime delle Marche. Da Pesaro ad Ascoli . Viaggio nei capoluoghi tra architettura e arte

C’è una regione in Italia che non urla a gran voce, ma attende di essere scoperta. È fatta di colline che sfumano nel mare, piazze di pietra chiara che raccontano secoli di storia, piatti genuini che sanno di casa. Le Marche sono questo, e di più. E per conoscerle davvero, bisogna partire dai suoi capoluoghi.

Ancona, capoluogo di regione, città portuale adagiata sul promontorio del Monte Conero, dove l’Adriatico forma un golfo naturale unico. Dal Passetto a Portonovo, le spiagge si alternano tra scogli bianchi e ciottoli calcarei, fino a Mezzavalle, selvaggia e silenziosa. Ma Ancona è anche cultura: la Cattedrale di San Ciriaco domina il mare dall’alto, l’Arco di Traiano sbalordisce i passanti, mentre la Mole Vanvitelliana racconta la città barocca. Il Museo Archeologico, il Museo tattile Omero e la Pinacoteca Comunale con opere di Lotto e Tiziano, completano il quadro.

A Pesaro il mare si fa accogliente. Sette chilometri di spiaggia sabbiosa e una lunga pista ciclabile sul litorale rendono la città ideale per le famiglie. Il Parco San Bartolo, con le sue falesie a picco, incornicia piccole baie nascoste. Ma Pesaro è anche la città di Gioachino Rossini: la sua casa natale, il Teatro Rossini e il festival lirico internazionale, ne celebrano il genio. Piazza del Popolo, il Palazzo Ducale e la Rocca Costanza raccontano la storia, mentre la ‘Palla’ di Arnaldo Pomodoro, una sfera di bronzo realizzata nel 1998, guida lo sguardo dei visitatori verso il mare.

Lasciata la costa si sale verso Macerata, nobile e discreta. L’Arena Sferisterio, col suo perfetto equilibrio acustico, ospita il Macerata Opera Festival in uno scenario monumentale. Il settecentesco Palazzo Buonaccorsi, con la fastosa Sala dell’Eneide, è una meraviglia da scoprire. La Torre Civica, con il suo orologio astronomico ad automi, incanta grandi e piccoli. La Loggia dei Mercanti, piccolo gioiello rinascimentale, offre riparo da sole e pioggia. Tra palazzi rinascimentali e chiese ricche d’arte, si passeggia in un centro storico raccolto e elegante.

A pochi chilometri dal mare si apre il paesaggio ordinato di Fermo, distesa tra il colle Sabulo e l’Adriatico. Marina Palmense e Lido di Fermo offrono spiagge perfette per chi cerca relax e natura. In città, sulla rinascimentale Piazza del Popolo si affacciano il Palazzo dei Priori con la Pinacoteca, la Sala del Mappamondo e una delle biblioteche più importanti d’Italia. Le cisterne romane, la Cattedrale sul Girfalco e il Teatro dell’Aquila raccontano una storia antica.

Infine, Ascoli, gioiello di travertino incastonato tra colline e montagne. Il centro storico, tra i più belli del Paese, è un intreccio di torri, piazze e chiese. Piazza del Popolo, il ’salotto d’Italia’, con la chiesa di San Francesco e il caffè Meletti, è il cuore pulsante della città. Piazza Arringo ospita la Cattedrale di Sant’Emidio con il polittico di Crivelli, il Museo Archeologico e la Pinacoteca Civica. Oltre ai templi e teatri romani, spiccano la Fortezza Pia, il Forte Malatesta e il Teatro Ventidio Basso.

Cinque città, cinque caratteri, un’unica regione che incanta senza ostentare. Le Marche sorprendono con la bellezza e poi conquistano con l’autenticità.