La zucca e il suo cappellaccio Ritorna la sagra a San Carlo

La Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio, che quest’anno si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre è nata a San Carlo (Fe), alla fine degli anni ’90 grazie al desiderio e all’impegno di un gruppo di volontari che volevano fare qualcosa di concreto per il proprio territorio. Tutto il ricavato della Sagra infatti va a beneficio di iniziative ludiche per gli abitanti della popolazione locale, e dei tanti che sia originariamente che affettivamente sono e restano legati alla nostra comunità e ci vengono a trovare. La Sagra, che arriva ai 6mila coperti in 10 giorni, ha un solo obiettivo: fare qualcosa di buono! E i riconoscimenti ottenuti in tal senso confermano questa “bontà”, in cucina e nello spirito che anima la festa: in occasione del Misen 2010, svoltosi a Bondeno, la giuria ha premiato i cappellacci stracchino e tartufo come miglior piatto della rassegna gastronomica. Nel 2005 la Sagra ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Cuore d’oro” per il piatto cappellacci noci e marsala, ideato insieme al professor Brandolini dell’Università di Ferrara e premiato come piatto migliore anche per i malati con patologie cardio-vascolari. Forse non tutti sanno inoltre che Giovanni Rana, frequentatore degli eventi organizzati dall’Associazione Sagre e Dintorni, a cui prese parte anche la nostra Sagra, ha tentato di “carpire” la ricetta del tortino di zucca, un segreto che i nostri volontari in cucina custodiscono gelosamente! Scopo della Sagra non è solamente fare qualcosa per il territorio ma anche con il territorio: per questo motivo la maggior parte degli ingredienti utilizzati in cucina sono a kilometro zero e provengono da fornitori locali. Per ciò che non si riesce a procurare nei dintorni invece si punta alla massima qualità: tartufo di Acqualagna (visto che per quello locale non è ancora il periodo giusto!) e cinghiale della Maremma. La Sagra di San Carlo non pensa solo ai buongustai ma anche a quelli che vogliono divertirsi, specialmente ai più piccolini: oltre all’immancabile baby dance e intrattenimento sono previsti spettacoli e musica live. La Sagra di San Carlo è un appuntamento ideale per tutti, grandi e piccini; sono ben accetti anche gli amici a quattro zampe di piccola taglia, purché muniti di guinzaglio corto e museruola.