La stagione d’opera del Comunale. Da Puccini e Verdi fino a Stravinskij

Accosta titoli del grande repertorio a pagine meno frequentate la Stagione d’Opera 2025 del Teatro Comunale di Bologna, che si svolgerà ancora al Comunale Nouveau in piazza della Costituzione. L’inaugurazione del 2025 sarà all’insegna della musica di Puccini con La fanciulla del West (24-30 gennaio), una nuova produzione in prima assoluta con la regia di Paul Curran e diretta da Riccardo Frizza; tra i protagonisti principali Carmen Giannattasio, Angelo Villari e Claudio Sgura. È firmata da Jacopo Spirei Lucia di Lammermoor di Donizetti, che debutta al Comunale dal 20 al 25 febbraio nell’originale italiano, sul podio Daniel Oren. Protagonista è Jessica Pratt, nel cast con Giovanni Sala e Lucas Meachem. Lo spettacolo è frutto di una coproduzione con la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo. Dalla collaborazione con il Teatro Regio di Parma e la Fondazione Rete lirica delle Marche nasce l’allestimento del Ballo in maschera di Verdi nella lettura di Daniele Menghini, con Frizza sul podio, che arriverà al Nouveau dal 13 al 19 aprile. Il cast vede Fabio Sartori insieme con Anastasia Bartoli, Amartuvshin Enkhbat e Silvia Beltrami.

Si chiude il ciclo della Trilogia Mozart/Da Ponte firmato da Alessandro Talevi e diretto da Martijn Dendievel con la nuova produzione di Così fan tutte: dal 25 maggio al primo giugno sul palco cantano Mariangela Sicilia, Francesca Di Sauro, Marco Ciaponi e Nahuel Di Pierro. Viene rappresentata per la prima volta nella storia del Comunale Candide di Bernstein con un nuovo allestimento, realizzato assieme al Teatro Verdi di Trieste, firmato dal ballerino, coreografo e regista Renato Zanella, al Nouveau – dal 4 al 12 luglio – con la direzione dell’americano Kevin Rhodes.

Manca invece al Comunale dal 1968 Oedipus Rex di Stravinskij, opera-oratorio che sarà riletta dall’attore e regista Gabriele Lavia. In scena in prima assoluta dal 7 al 12 ottobre, vedrà la guida dell’attuale direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, Oksana Lyniv, e tra gli interpreti principali lo stesso Lavia come voce recitante, e i cantanti Paolo Antognetti e Claudio Otelli.

Lyniv sarà, inoltre, sul podio delle due opere in forma di concerto che concludono il ciclo del Ring des Nibelungen di Wagner all’Auditorium Manzoni, avviato quest’anno: Siegfried (Sigfrido) il 13 e 15 giugno e Götterdämmerung (Il crepuscolo degli dei) il 24 e 26 ottobre. A completare la Stagione 2025 in autunno tornano due apprezzati allestimenti del Teatro Comunale: La bohème di Puccini ideata da Graham Vick nel 2018, vincitrice del Premio ‘Abbiati’, diretta dal belga Martijn Dendievel, dove spiccano le voci di Juliana Grigoryan, Stefan Pop, Giuliana Gianfaldoni e Davide Luciano (dal 23 al 30 novembre) e infine Il barbiere di Siviglia di Rossini con la regia di Federico Grazzini e sul podio Renato Palumbo, con le voci rossiniane di Aya Wakizono, Dave Monaco e Nicola Alaimo (dal 19 al 30 dicembre).

Si rinnova anche per il prossimo anno il Club del Teatro Comunale di Bologna, dedicato alle aziende, ai privati e a tutti gli appassionati che vogliono sostenere il Teatro e partecipare attivamente alla sua proposta culturale. Per tutte le informazioni: https://www.tcbo.it/anteprima-stagione-opera-2025/.