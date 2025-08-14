La riviera del San Bartolo. L’ultimo monte verso nord. Tra parco e spiaggia, un luogo unico e naturale

Il Parco del San Bartolo. Poi, fino a Trieste, nessun promontorio a picco sul mare. È questa l’unicità di una riserva naturale che costeggia il mar Adriatico da Pesaro a Gabicce, gli ultimi due comuni a nord delle Marche. Di mezzo ecco una baia speciale, quella della Vallugola, vigneti con prelibatezze locali, sentieri, un maneggio, ville, musei, scavi, ristoranti meravigliosi,i promontori di Casteldimezzo e Fiorenzuola, e l’altopiano il ’Tetto del mondo’.

L’importanza di questa terra l’aveva colta nel 1965 Dino Risi girando alcune scene del film ’L’ombrellone’, con attori come Sandra Milo ed Enrico Maria Salerno. Proprio lui, in compagnia dell’attore Jean Sorel, raggiunge in auto Gabicce Monte. Ed ecco che si vedono le immagini della Panoramica, ovvero quella strada che collega le Marche alla Romagna, e viceversa, attraversando appunto il Parco del San Bartolo. Lo sanno bene quanto è bello e iconico questo luogo anche gli organizzatori del Giro d’Italia che in tante edizioni hanno scelto la Panoramica come cartolina da mostrare a tutto il Paese. Perché proprio sulla riviera del San Bartolo ci arrivano tanti turisti. Dall’Italia. E non solo. Stranieri che scelgono di alloggiare a Gabicce Mare o Pesaro, per poi farsi un giro nel Parco, in sella alla moto, in bici o a bordo di un’auto. Tappe obbligatorie sono la baia della Vallugola, una piccola spiaggia con i sassi e un piccolo porto condito da ristoranti da provare. Più in su invece ecco Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara, due frazioni del comune di Pesaro.

Piccoli paesini arroccati e densi di storia, tanto da contare dei castelli insieme alle vicine Gradara e Granarola, che sono al di là delle Siligate, la strada più veloce per chi non vuole percorrere gli oltre 10 chilometri della Panoramica. Fiorenzuola di Focara ha questo nome probabilmente per la presenza nell’antichità di fuochi che segnalavano ai naviganti la posizione, o per la presenza di “fornacelle” dove si cuocevano laterizi e terrecotte. Ha ancora alcuni resti delle mura medievali. Interessante anche la porta sulla quale una targa rievoca i versi Danteschi (Inferno XXVIII). Da segnalare inoltre la chiesa di Sant’Andrea, sulla quale esistono documenti fin dal XII secolo, di cui oggi sopravvive solo il campanile con orologio che rintocca il passare delle ore. Da non perdere, inoltre, la vista mozzafiato che può offire il Sentiero dell’amore. Percorrendo inoltre a piedi strada della Marina, che si imbocca dal centro paesino, è possibile raggiungere una lunga spiaggia naturale, famosa per la sua incontaminata bellezza. Senza ombrelloni, bar e costruzioni.

Casteldimezzo, invece costituisce un balcone naturale da cui lo sguardo può spaziare verso un ampio orizzonte nel quale spiccano il castello di Gradara, le “penne” di San Marino e il Gibbo del Catria. Particolarmente interessante è la chiesa intitolata ai Santi ravennati Apollinare e Cristoforo, che custodisce un Crocifisso del XV secolo, opera di Jacobello del Fiore. Di altrettanta rilevanza la grande tavola posta sopra l’altare centrale, rappresentante una Madonna in trono col Bambino, i Santi Apollinare e Cristoforo e angelo musicante, opera di Francesco Zaganelli e databile attorno al 1510. Tra i due promontori ecco ristoranti unici, con piatti tipici di pesce, vini a chilometro zero vista la presenza di diversi vigneti nell’area, così come di cantine – infatti la zona ha la denominazione Colli Pesaresi Doc – e viste indimenticabili. Da non perdere anche la piccolissima frazione di Santa Marina Alta, a picco sulla falesia. Resta ancora oggi la chiesa di Santa Marina Vergine che ha perso esternamente il suo stile seicentesco, anche se ancora conserva il campanile a torre. Il suo interno è costituito da un’unica arcata e ospita cinque altari, tuttora corredati dai quadri dei santi a cui sono dedicati. Un tempo qui ci si sposava anche.

Parlando di matromini, spazio poi a Villa Imperiale, scelta ad esempio, da ultimi, da Gianmarco Tamberi con Chiara Bontempi, e Francesco Bagnaia con Domizia Castagnini. La villa infatti costituisce un magnifico esempio di residenza rinascimentale in stile manierista. Il complesso architettonico è stato costruito in due fasi successive, la prima delle quali risale alla seconda metà del ‘400, quando Alessandro Sforza diede incarico, probabilmente al Laurana o a Giorgio di Matteo da Sebenico, di realizzare un progetto per una dimora difensiva. La villa è chiamata Imperiale perché la prima pietra fu posta dall’Imperatore Federico III d’Asburgo, ospitato a Pesaro da Alessandro Sforza nel 1468. La trasformazione in esclusiva villa di delizie avvenne ad opera di Francesco Maria I Della Rovere, che dopo aver riconquistato il Ducato alla morte di papa Leone X, incaricò l’architetto Girolamo Genga di aggiungere un nuovo complesso a quello preesistente e di trasformare la residenza in luogo ideale di vita cortese. La realizzazione si concluse intorno al 1541. Genga fece sopraelevare la torre di guardia e tamponare parte delle logge del cortile sforzesco, e si occupò anche delle decorazioni interne. La villa si stende lungo quattro livelli terrazzati in armonia con il naturale declivio del colle ed è contenuta da una cinta muraria. I livelli superiori sono occupati prevalentemente dai giardini, che sono circondati da oltre 35 ettari di bosco.

Per chi vede il Parco del San Bartolo dal mare, viste le tante uscite in barca sulla costa, noterà il Monte Castellaro, uno dei punti più affascinanti che nella parte più alta ha una croce, alta 8 metri, innalzata nel 1902.

Parlando sempre di storia, presente il cimitero ebraico che testimonia la secolare presenza di un nucleo ebraico nella città di Pesaro. E poi gli scavi e l’antiquarium di Colombarone che hanno riportato alla luce una villa tardo imperiale databile tra il III e il VI secolo d.C. su cui si imposta la basilica paleocristiana di San Cristoforo ad Aquilam, sede dello storico incontro nel 743 tra Papa Zaccaria e l’esarca Eutiche. Infine, inaugurato nel 2008, ecco il museo Paleontologico, dedicato alla memoria dello studioso pesarese Lorenzo Sorbini.

E non per ultima, da citare, a Pesaro, ma già incastrata nel San Bartolo, villa Giulia. Quella location che è stata per molti anni la residenza estiva di Luciano Pavarotti. Un luogo che diventò iconico anche grazie alla foto del tenore in sella a un motorino booster di colore bianco e blu, a bordo piscina.