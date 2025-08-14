La Riviera del Conero è unica. Sirolo, Numana e Portonovo. Una bellezza di grande rarità

"Mare, mare, mare, ma che voglia di tornare". Citando Luca Carboni, chi scopre la Riviera del Conero poi non se la scorda più. Anche perché, in questo tratto di costa del mar Adriatico, alto e roccioso, ogni volta c’è qualcosa da scoprire. Che sia una spiaggia, un sentiero, un luogo iconico. E quindi la voglia di vivere questa realtà non si spegne mai. Da Portonovo a Marcelli, passando per Sirolo e Numana. Di mezzo paesi arroccati, come Numana Alta, spiagge uniche e meravigliose, come quella delle Due Sorelle, o quella del Trave. O anzi, di Mezzavalle. Ma anche dei Sassi Neri. O dei Frati. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Partendo dal punto più a nord, ovvero maggiormente vicino al capoluogo di regione Ancona, ecco la spiagga di Mezzavalle. Completamente immersa nella natura del Parco del Conero, per raggiungerla bisogna affrontare un ripido stradello (più o meno 10 minuti di cammino). Poi, poco più a sud, ecco Portonovo. Noto centro turistico, nella spiaggia, chiamata anche baia, si alternano tratti ghiaiosi e sassosi, con ciottoli calcarei bianchissimi e arrotondati, considerati una delle peculiarità della località. La presenza dei boschi direttamente a contatto con la spiaggia costituisce una grande attrattiva della zona. Molto importanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale sono i due laghetti: il Lago Profondo e il Lago del Calcagno o Lago Grande. A pochissima distanza dal mare, contengono acqua salmastra, risultante della mescolanza di acqua di mare con acqua dolce. Da visitare l’Abbazia di Santa Maria di Portonovo che sovrasta la scogliera di bianco calcare su cui è arroccata. In armonia con l’ambiente circostante, parzialmente nascosta nel verde, è un vero e proprio gioiello dell’architettura romanica, realizzato in blocchetti lavorati di calcare del Conero. Portonovo è noto anche per il mosciolo, il mitilo pescato nel tratto di mare che va da Pietralacroce ai Sassi Neri di Sirolo.

Sotto l’Abbazia ecco che inizia la Spiaggia della Vela, chiamata così per lo scoglio a forma di vela che fronteggia la parte terminale della spiaggia. Poi, si inizia a entrare nella parte di Parco del comune di Sirolo. E non tutte le spiagge, da qui in poi, sono raggiungibili via terra. Quindi, via mare, facendo attività fisica o con piccole imbarcazioni, si arriva in veri e propri paradisi naturali. È il caso della Spiaggia dei Sassi Bianchi, piccola caletta isolata e remota, perfetta per chi vuole stare a contatto con la natura. Altra delizia per gli occhi e per la pelle è la Spiaggia dei Forni. Poi, le Due Sorelle, due scogli enormi sull’angolo del Conero. A nord, la Spiaggia dei Gabbiani, a sud la Spiaggia delle Due Sorelle, un luogo meraviglioso, conosciuto e invidiato da tutto il mondo.

In cima al lungo sentiero, spesso però chiuso e non percorribile per questioni di sicurezza – altrimenti la Spiaggia Due Sorelle si raggiunge via mare con imbarcazioni dai porti vicini –, svetta la chiesa di San Pietro al Conero, fondata dai Benedettini nella prima metà dell’XI secolo e raggiungibile in auto. La piccola Spiaggia delle Velare, l’unicità dei Sassi Neri, la frequentata baia di San Michele e la più conosciuta Urbani portano al comune di Sirolo. Di mezzo ecco punti panoramici come il Passo del Lupo, grotte e cammini. Sirolo è definita la perla dell’Adriatico, ha vicoli iconici e romantici in un centro medievale. Qui sono da visitare la chiesa di San Nicola e l’ex-chiesa del Sacramento, la chiesa della Madonna del Rosario e il teatro Cortesi. A pochi passi dal borgo, sorge anche il teatro alle Cave, una cava naturale all’interno del Conero.

Qualche curva verso sud ed ecco il territorio di Numana con la confinante Spiaggia dei Frati e la Spiaggiola, raggiungibili da Numana Alta. Da non perdere il Santuario del Crocifisso e la piazzetta con la Torre del Pincio. La Costarella invece è la via più caratteristica e suggestiva del centro storico, un tempo strada dei pescatori. Si tratta di una lunga scalinata ricca di fiori che collega la parte alta del paese al porticciolo turistico e al lungomare di Numana bassa, denominato Marcelli, la zona più moderna della riviera dorica, con un ampio litorale in ghiaia e numerose strutture ricettive e ricreative. Da qui, dopo diversi chilometri di costa, il fiume Musone separa la provincia da Porto Recanati. Siamo già nel Maceratese. Un’altra storia delle Marche.