La magia di ’Prima a teatro’

Cinque rassegne e trenta spettacoli, fra matinée per le scuole e recite pomeridiane per le famiglie: il cartellone del Politeama Pratese moltiplica registri e linguaggi declinandosi in Politeama Educational. E il sipario del Ridotto si alzerà per due rassegne ai nastri di partenza per ottobre e novembre: November Jazz e La farmacia delle parole. Si siederanno direttamente sul palcoscenico i piccoli spettatori dai 3 ai 10 anni per i quattro appuntamenti della rassegna Prima a teatro (I brutti anatroccoli, Scherzo a tre mani, Accadueò, Wonderland) in scena nei weekend di ottobre mentre per gli studenti delle scuole medie e superiori sono stati pensati i progetti Un mondo migliore e Capolavori dietro le quinte.

Per informazioni: www.politeamapratese.iteducational