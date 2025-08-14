La Giostra della Quintana. Cavalieri e sbandieratori, ad Ascoli rivive il Medioevo

Il rullo dei tamburi e gli squilli delle chiarine ne rappresentano il simbolo. La Quintana di Ascoli è uno tra gli eventi estivi più importanti d’Italia. E riesce a richiamare, ogni anno, migliaia di visitatori nelle due edizioni previste: quella in notturna, in programma il secondo sabato di luglio e dedicata alla Madonna della Pace, e quella tradizionale della prima domenica di agosto, in onore del patrono Sant’Emidio. E occhio ai numeri: quella dello scorso 3 agosto è stata la Quintana numero cento. Le origini della Quintana ‘moderna’ risalgono al 1955, quando un gruppo di cittadini innamorati di Ascoli e della sua storia decise di rilanciare un importante momento di partecipazione popolare, le cui origini affondavano nell’antichità. La Quintana, appunto. Che si contraddistingue sia per il maestoso corteo storico che per l’avvincente giostra cavalleresca al Campo dei Giochi. In merito al corteo, che sfila per le vie della città, partendo da piazza Ventidio Basso e giungendo al campo, sono quasi 1.500 i figuranti che lo compongono. L’eleganza degli abiti trae origine dai ritratti di grandi artisti che operarono ad Ascoli nel Quattrocento, primo fra tutti Carlo Crivelli. Alcuni abiti portano la firma di alcuni stilisti italiani molto noti, come Pizzi, Guidetti e Martini. I più famosi sono oggi custoditi nella sede dell’ufficio Quintana di piazza Arringo, che è possibile visitare anche durante il periodo estivo. Nel corteo spiccano le figure del Magnifico Messere (il sindaco della città), ma anche quelle di consoli, capisestiere, dame, damigelle, armigeri, arcieri, musici e sbandieratori. La sfilata è aperta dal gruppo comunale, il quale è subito seguito dai castelli e dai sei sestieri cittadini. Questi ultimi avanzano secondo l’ordine di giostra della classifica dell’ultima edizione disputata.

La Piazzarola è arroccata nella parte alta della città, intorno a una piazzetta da cui trae il nome. Porta Maggiore si sviluppa verso est, alla confluenza dei fiumi Tronto e Castellano. Porta Romana è situata nella zona ovest ed è attraversata dalla vecchia strada Salaria, che conduceva a Roma. Porta Solestà è raccolta a nord, interamente oltre le mura cittadine. È un suggestivo borgo abitato già duemila anni fa. Porta Tufilla è identificata con l’omonima costruzione posta a difesa della città e con il ponte medievale. Sant’Emidio, infine, è il sestiere che si sviluppa interamente all’interno del centro storico cittadino. Il campo dei giochi di Ponte Majore, situato tra il complesso del Forte Malatesta e la chiesa di San Vittore, è il tempio sacro della Quintana. Sul tracciato di gara, a forma di otto, si decidono le sorti dei sei sestieri. La sfida di Ascoli è unica nel suo genere, poiché il bersaglio è costituito da uno scudo sorretto da un fantoccio che ha le sembianze di un saraceno chiamato ‘moro’.

Questo resta sempre un avversario insidioso e selettivo, poiché l’impatto che i cavalieri sono costretti ad affrontare negli assalti è tremendo. Esso deve essere affrontato in tre tornate, ciascuna delle quali costituita da tre assalti. Il punteggio totale di tornata è una combinazione tra il tempo impiegato e il risultato ottenuto con gli assalti al bersaglio. Il punteggio base è di 300 punti per 55 secondi netti, con un aumento di due punti per ogni decimo risparmiato e una decurtazione di due punti per ogni decimo in eccesso. Non è assegnato alcun punteggio oltre i 60 secondi. Il cavaliere deve colpire un bersaglio concentrico con punteggi che variano da 100 al centro a 20 verso l’esterno. Il percorso di gara è un tracciato a forma di otto delimitato da siepi: toccare una siepe con gli zoccoli del cavallo comporta una penalità di 30 punti, mentre mettere tutti e quattro gli zoccoli oltre la linea, perdere la lancia durante l’assalto o essere disarcionato comporta la tornata nulla. Le prime due tornate si corrono secondo l’ordine estratto alla vigilia, mentre la terza e decisiva tornata segue l’ordine inverso rispetto alla classifica provvisoria. Il Palio è vinto dal cavaliere del sestiere che totalizza il punteggio complessivo più alto al termine delle tre tornate. Solo il migliore, tra i sei cavalieri, se lo aggiudicherà. Fino al 1996 si correva soltanto una Quintana, quella di agosto. Dal 1997 è stata introdotta anche l’edizione in notturna di luglio. Il sestiere più vincente, nell’albo d’oro, è Porta Solestà.