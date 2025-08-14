La forza della cantieristica navale. A Fano ci sono 5.000 dipendenti. Le costruzioni di yacht nel Dna

I dipendenti, tra diretti e indiretti che lavorano per il settore della nautica sono oltre 6.000 nel pesarese. Il grosso, circa 5mila sono su Fano dove ci sono due linee di produzione di eco-catamarani: Wider e Silent. Quest’ultima società ha come socio di maggioranza un investitore americano. Quindi uno stabilimento della Azimut-Benetti per yacht fino a 25 metri e sempre su Fano Azimut realizza gusci in vetroresina, fino a 45 metri, che poi via mare prendono la strada degli stabilimenti del gruppo in Versilia. Quindi uno stabilimento di target alto di barche a vela, Adria Sail, che vede al comando Maurizio Testuzza. Fano è poi la base finale degli yacht costruiti con il marchio Pershing e Itama che vengono realizzati negli stabilimenti della Ferretti a Marotta-Mondolfo. Coinvolte per gli arredi e gli allestimenti interni, anche alcune aziende del mobile. Su Pesaro ‘domina’ il cantiere navale Rossini che ospita grandi yacht per il rimessagio.

Teodosio Auspici, titolare della "Compositi Modelli", 80 dipendenti tra diretti e indiretti, è cauto nei giudizi, lui che lavora soprattutto per i grandi brand del settore. "Ora lo sguardo alcuni lo stanno gettando dall’altra parte dell’oceano e cioè alla fiera di Newport che è in concomitanza con Cannes. Perché? Perché il settore sta rallentando soprattutto nel segmento delle imbarcazioni che vanno dai 14 fino ai 17-30 metri e cioè scafi che erano finalizzati a quella classe media che si è impoverita mentre negli Stati Uniti ha ancora un gran mercato. Vero che non c’è cassa integrazione ma questo è dovuto anche al fatto che molti cantieri lavorano con squadre esterne dove molti dipendenti sono stranieri per cui quando cala il lavoro ritornano nel loro Paese".

Tra le problematiche del porto di Fano che ha la darsena Marina dei Cesari che deve andare all’asta c’è il dragaggio dei fondali mentre il Comune sta lavorando per portare a termine la strada delle barche per facilitare l’ingresso al porto.

Tra i progetti messi in cantiere entro la fine del prossimo anno anche quello di dotare di una pista in cemento l’aeroporto anche in funzione proprio della clientela che viene a vedere gli yacht sia in fase di costruzione che di allestimento. Per realizzare la pista in cemento Anac ha stanziato 4 milioni di euro.

Una ventata di ottimismo sul settore arriva dal mondo dei cantieri della vela perché Maurizio Testuzza – barche anche per Tronchetti Provera – di Adria Sail dice: "Il settore, soprattutto quello delle imbarcazioni a motore ha avuto un calo vistoso, soprattutto tra le imbarcazioni che hanno un costo che varia tra i 500 e i 600 mila euro. Quello per miliardari tira sempre. Noi per quello che ci riguarda stiamo tenendo bene perché abbiamo lavoro assicurato anche per tutto il prossimo anno ed anche per l’inizio del 2027. La clientela? Per l’80 per cento è soprattutto straniera. Per quest’anno siamo a posto poi la prosima primavera vareremo a Pesaro, perché il porto di Fano non ha pescaggio, il primo 24 metri. Poi ne abbiamo anche un altro in costruzione. Pessimista? Assolutamente no anche perché la nautica ha avuto sempre alti e bassi per cui si riprenderà. Le eco-barche? Le uniche sono quelle che usano come energia il vento e quindi le vele. Per il resto i problemi portuali fanesi sono sempre quelli da venti anni fa".