Itc, novità e grandi maestri. Ecco Brie e Manfredini

Nomi di punta del teatro italiano e compagnie più giovani. La nuova stagione a San Lazzaro vedrà tornare ’vecchie conoscenze’ assieme ad artisti mai stati prima all’Itc Teatro. César Brie, Marta Cuscunà e Danio Manfredini, dopo il loro spettacolo, si confronteranno sui temi innescati con alcuni ospiti e con un gruppo di giovani dai 15 ai 25 anni; mentre le attrici di Antonio Latella dialogheranno con Cathy La Torre. Dal 16 ottobre si parte con Miserella, produzione del Teatro dell’Argine sul tema del corpo, con Caterina Bartoletti e la regia di Micaela Casalboni. Il 7 dicembre ecco Brie, che firma anche la drammaturgia di Lear è morto a Mosca: seguirà l’incontro Arte e potere con la docente Vanessa Voisin. Il 25 gennaio invece tocca a Cuscunà con The Beat of freedom. La resistenza a fumetti: dieci disegni ispirati ad altrettante lettere di partigiane e partigiani tratte dal libro Io sono l’ultimo. Seguirà incontro con Federica Zanetti. L’1 febbraio ecco Latella e Federico Bellini con Wonder Woman, che si ispira a una fatto di cronaca, quando nel 2015, ad Ancona, una ragazza peruviana fu vittima di uno stupro di gruppo. Manfredini propone invece Divine il 15 febbraio, ispirato a Nostra Signora dei fiori. Segue dialogo con Porpora Marcasciano.

E poi ancora, i consueti intrecci tra i linguaggi (teatro, danza, teatro di figura): ad esempio Entertainment (Menoventi, il 9 novembre); Ladies Body Show (Qui e Ora Residenza Teatrale per la regia di Silvia Gribaudi, il 14 dicembre); Sulla morte senza esagerare di Riccardo Pippa (Teatro dei Gordi, il 18 gennaio); Uno, due, tre! da un testo di Ferenc Molnar (I Sacchi di Sabbia, l’8 febbraio); I cuori battono nelle uova (Les Moustaches, il 29 marzo). Riconfermati anche gli appuntamenti di Solo all’itc, con spettacoli in alcuni casi mai visti prima sul territorio: Io che amo solo te di Alessandro Di Marco (Bluestocking, il 21 novembre); Molto dolore per nulla (Luisa Borini, il 4 dicembre); Il Mercante di Venezia-Il teatro dopo la peste (Bottega degli Apocrifi, il 17 febbraio); Felicissima jurnata per la regia di Emanuele D’Errico e le voci del Rione Sanità (Putéca Cèlidonia, 11 marzo). Fra le produzioni del Teatro dell’Argine, The Shoe Must Go On, dal 13 novembre, e il nuovissimo Pseudologia fantastica, dal 19 marzo. Da non dimenticare: la seconda edizione di Politico Poetico, il progetto di teatro e cittadinanza attiva rivolto a tutte le scuole e Per aspera ad astra, nelle carceri.