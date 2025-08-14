In vacanza con Fido. Spiagge pet-friendly e aree attrezzate. Ecco dove trovarle

Chi viaggia in famiglia non lascia indietro proprio nessuno. Anzi, chi vive con un amico a quattro zampe va in vacanza con le code che scodinzolano e con i nasi umidi dei cagnolini. Ecco allora che diventa importante capire, per chi sceglie la vacanza al mare, dove poter portare, in serenità e con tutti i confort, l’amico peloso. A dirla tutta, si tratta anche di una fetta di turisti piuttosto importante, circa un italiano su dieci viaggia infatti a sei zampe, dunque nel tempo molto è cambiato, sono sempre più numerose le strutture ricettive che accettano animali, tanti anche i lidi che si organizzano, anche se nelle Marche la situazione dei permessi per la spiaggia è quanto mai variegata. In generale, i Comuni che hanno conquistato la Bandiera Blu devono avere spiagge aperte ai cani, anche libere, anche senza tanti servizi, ma con un accesso relativamente libero. La legge regionale del 2019 autorizza invece i gestori degli stabilimenti a riservare delle aree ai cani, ma serve anche un’apposita deroga comunale.

Questo significa che, a seconda del Comune, possono esserci delle regole molto diverse. In diverse località i cani non sono ammessi in spiaggia dal primo aprile al 30 settembre, salvo rare eccezioni per i cani guida oppure da salvataggio. Eppure, sulla costa marchigiana c’è tempo e soprattutto modo di andare al mare con il proprio amico a quattro zampe. A Fano, nella zona di Ponte Sasso, la Islamorada Dog Beach è accessibile tutto l’anno con una serie di servizi su misura. Sempre a Fano, Animalia Dog Beach è una vera chicca. Qui i cani possono accedere al mare e nuotare insieme ai loro padroncini in totale sicurezza grazie alla presenza costante di educatori cinofili. La spiaggia dispone anche di doccette dedicate, toilette pratiche, e di un kit di benvenuto per iniziare la giornata senza pensieri. In caso di necessità, sono reperibili servizi di primo soccorso e di assistenza veterinaria. E per chi ama prendersi cura del proprio pet anche durante la vacanza, c’è una zona toelettatura attrezzata, sia self-service che con operatori esperti in azione.

A Senigallia, invece, stabilimenti come Scooby Doo Beach e Baia Canaria offrono box ombreggiati, docce dedicate e perfino veterinari in loco. Nel Maceratese, tra Civitanova e Porto Recanati, si trovano degli stabilimenti attrezzati e alcuni tratti di spiaggia libera con docce e zone dedicate. Pioniere del turismo dog-friendly nella zona, il Pineta Beach è stato il primo a Porto Recanati a offrire l’accesso al mare anche agli animali domestici. Dispone di un’area riservata e recintata per i cani, con quaranta ombrelloni e ottanta lettini a disposizione, offrendo così ampio spazio e comodità per tutti. A Porto Sant’Elpidio, diversi stabilimenti – come lo Chalet Ristorante Papillon e il Centro Vacanze La Risacca – permettono l’accesso in spiaggia ai cani di piccola taglia, purché siano tenuti al guinzaglio, con museruola disponibile e documenti sanitari in regola.

Ma per chi viaggia con cani di tutte le taglie e desidera uno spazio ancora più libero, esiste un’area che è un vero paradiso a misura di zampa: la Pets Beach Area, affettuosamente chiamata anche Doggy Beach. Situata tra l’area dedicata al kite surf e lo chalet Controvento, questa spiaggia libera è il luogo ideale per condividere la bellezza del mare con il proprio amico peloso. In questo tratto di costa, i cani possono rilassarsi all’ombra accanto ai loro umani e rinfrescarsi con una nuotata nelle acque limpide del mare Adriatico, in un’area ben segnalata dalle boe, pensata dunque per farli giocare e socializzare in sicurezza.

Nel Fermano, i servizi più avanzati per i cani si trovano al camping Spinnaker, dove ci sono anche un’area dedicata ai cani per sgambare e un educatore sempre a disposizione. A Marina di Altidona, lo chalet pet friendly si chiama Puntarena, con uno spazio dedicato alle famiglie con i cagnolini. Anche a Grottammare, in provincia di Ascoli, i cani possono godersi il mare in una zona pensata apposta per loro. Alla foce del fiume Tesino, si estende la spiaggia numero 14, oggi diventata "Grottammare dog beach 43° Parallelo", dove ogni amico a quattro zampe può sentirsi il benvenuto. Anche qui, però, è fondamentale consultare le ordinanze comunali prima di partire. Per chi viaggia con degli animali, resta quindi essenziale informarsi in anticipo, rispettare le regole del luogo e avere sempre con sé guinzaglio, museruola, libretto sanitario e sacchetti igienici e poi godersi l’estate, sempre con l’amico più fedele accanto.