In scena la compagnia di operatori volontari e Fratelli Preziosi a Pisa: "Algoritmo, il valore di una carezza"

Il 2022 è stato l’anno de "Il contenuto vince". E gli applausi, come il sold out, non sono mancati. Adesso la Fondazione Maffi torna sul palco per presentare "Algoritmo, il valore di una carezza", spettacolo teatrale scritto e diretto dal regista livornese Lamberto Giannini, ideatore della storica compagnia di teatro inclusivo Mayor Von Frinzius, e Rachele Casali. Sotto la loro guida si è formata in questi ultimi due anni anche la compagnia teatrale ‘residente’ della Maffi: 14 operatori, 22 Fratelli e Sorelle Preziosi e 9 tra volontarie e ragazzi dell’associazione Holtre, realtà che si occupa di giovani con sindrome di down. "Algoritmo - spiega il regista Giannini – significa essere considerati non persona ma numero all’interno di una struttura. La fragilità per sua natura riesce a sconfiggere questi algoritmi, perché fa saltare tutto il sistema. E mettere in scena tanta fragilità, tutta insieme, ha una potenza incredibile". Uno spettacolo che saprà far ridere, piangere, emozionare mettendo al centro della scena quelle sofferenze che arrivano come schiaffi e che descrivono un mondo "che non vuole normalizzarsi", fuori dagli schemi, perfetto nella sua imperfezione. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21.30 al Teatro Verdi di via Palestro a Pisa (ingresso gratuito, posti esauriti).