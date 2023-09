Il Verdi e l’omaggio a “L’attimo fuggente“. Grandi nomi per una stagione da incanto

MONTECATINI TERME

Prosa e comicità, ma anche divulgazione assieme alcuni tra i titoli più amati del genere musical e del balletto. Con protagonisti di punta eccellenti. Qualche nome? Paolo Crepet, Max Angioni, Maurizio Battista, Massimo Ranieri, Edoardo Leo e Lorella Cuccarini. Non è che un assaggio della ricchissima stagione in apertura al Teatro Verdi di Montecatini il prossimo 20 ottobre con un’agenda piena di date fino al 10 maggio.

Ad "alzare il sipario" un testo amatissimo da generazioni, L’attimo fuggente, capace di toccare le corde più profonde dell’anima in una rilettura del regista Marco Iacomelli. Un invito all’ambizione che parla dritto al cuore di tutti quello dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet in sala con Prendetevi la luna (10 novembre), ma anche la bellezza di un classico come Rapunzel il musical con l’eclettica Lorella Cuccarini, che fa il paio con gli altri grandi titoli dello stesso genere pronti a intercettare il gusto del grande pubblico: Hairspray (26 gennaio, con uno straordinario Mauro Coruzzi), 7 Spose per 7 Fratelli con Diana del Bufalo (2 e 3 marzo), La sposa cadavere (5 novembre), l’attesissimo Dracula con Beatrice Baldaccini (4 aprile), Fame – Saranno Famosi (18 aprile) e Grease con la Compagnia della Rancia (3 maggio). Ci sarà anche la spumeggiante Chiara Francini (24 febbraio), Edoardo Leo con Ti racconto una storia (19 novembre) e una stellina del web, Cammela, al secolo Chiara Anicito (6 aprile), la mamma di Paternò che quotidianamente intrattiene il popolo dei social con video esilaranti sulla condizione dell’esser mamma.

E poi una serie di graditissimi ritorni come quello di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo (18 novembre), Maurizio Battista con Caro Babbo Natale ti scrivo (27 aprile) e Max Angioni con il nuovo Anche meno (10 maggio). Due appuntamenti pomeridiani anche per i più piccoli – lo show della mitica Lucilla e il musical Alice nel Paese delle meraviglie – che si aggiungono alla consolidata rassegna di letture animate, sei in tutto, mentre tre sono i titoli riconducibili alla danza con le migliori compagnie italiane. Ma i contenuti extra sono numerosissimi, compreso il balletto che contempla Il lago dei cigni, Cenerentola e Lo schiaccianoci, tutti consultabili su www.teatroverdimontecatini.it

Linda Meoni