Il porto di Ancona sull’Adriatico. Una stagione ricca di crociere. Msc è la leader dello scalo dorico

L’Italia nell’ambito del comparto della crocieristica europea vanta una posizione molto importante. Si tratta, come emerge da un’analisi di Assoporti, di una leadership di traffico, di numero di porti, di impianti economici e occupazionali, di cantieristica, di compagnie che scalano lungo le nostre coste. L’Italia, quindi, dal punto di vista del turismo e della produzione crocieristica, ha tratto e continua a trarre significativi vantaggi. In tale contesto si inserisce il sistema portuale di Ancona. Lo scalo dorico ha iniziato la stagione crocieristica 2025 con importanti novità. Nel porto di Ancona, domenica 13 aprile, con l’arrivo di Ms Hamburg della compagnia Plantours Cruises è, di fatto, iniziata la stagione delle crociere dando l’avvio al calendario estivo che prevede 41 toccate da aprile a fine novembre.

Il debutto di Msc Crociere, compagnia che con 28 date si conferma la protagonista della stagione nello scalo dorico, è stata, invece, il 18 aprile. La nave Msc Lirica, con una lunghezza di 274,9 metri e la possibilità di ospitare fino a 2.679 passeggeri, attraccherà ogni venerdì alle 13 dall’isola greca di Santorini alla banchina 15, proprio di fronte al centro storico. Una posizione strategica, che certamente faciliterà l’afflusso dei crocieristi nelle vie centrali dove potranno visitare i tanti luoghi architettonici ed artistici della città, insieme alle opportunità commerciali offerte. Ripartirà alle 20 per Venezia. Inoltre la compagnia ha aggiunto un’ulteriore toccata di Msc Lirica che arriverà anche domenica 12 ottobre alle 8 e ripartirà alle 18. Msc porterà ad Ancona anche quest’anno l’innovativa Explora I, marchio lifestyle di lusso della compagnia Explora Journeys. La nave, simbolo del Made in Italy nel mondo, è stata costruita con tecnologie di supporto ambientale e sistemi di controllo delle emissioni. Marella Cruises ha confermato la scelta del porto marchigiano per la sua nave Marella Explorer 2 così come le compagnie Oceania, con la nave Nautica, Ponant con Le Bougainville, Regent Seven Seas con la nave Seven Seas Navigator. Oltre a Ms Hamburg, altre tre navi sono arrivate quest’anno per la prima volta ad Ancona: Caledonian Sky della compagnia Noble Caledonia, Le Dumont D’Urville della Ponant in programma il prossimo 11 settembre e Viking Star della compagnia Viking il 29 novembre.

I dati del settore delle crociere per il porto di Ancona, diffusi dal Sistema Portuale del Centro Adriatico, evidenziano che i crocieristi nel 2024 sono stati 104.419, di cui 87.270 in transito e 17.149 fra imbarchi e sbarchi, con una crescita del 19% rispetto al 2023. Fra le escursioni, è stato molto apprezzato il Walking tour di Ancona, insieme a quelle organizzate verso diverse località turistiche del territorio: Grotte di Frasassi, Riviera del Conero, Urbino, Corinaldo, Jesi, Numana, Senigallia insieme ad Assisi e San Marino. Graditi anche i diversi "wine tour" nelle cantine del comprensorio. Nel porto di Pesaro il traffico crocieristico, in questa stagione 2025, appare interessante con le toccate delle navi da crociera Artemis e Athena della compagnia di navigazione Grand Circle Cruise Line, specializzata nei viaggi nel mare Adriatico e nel Mediterraneo.

Le crociere continuano a rappresentare uno dei settori più importanti per gli scali del sistema del mare Adriatico centrale, un traffico marittimo che consente di attirare un turismo sempre più interessato a scoprire la bellezza, la storia, l’ambiente, l’unicità delle Marche e dell’Abruzzo. Nel porto di Ancona è ora in corso il rifacimento del terminal crociere della banchina 15, che è utilizzato sia dai crocieristi sia dai passeggeri dei traghetti durante la stagione estiva, per il quale è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Anche quest’anno il calendario crocieristico è il risultato di una collaborazione fattiva fra istituzioni territoriali, Capitaneria di porto, Polmare, Guardia di Finanza, società di servizio, agenzie marittime, servizi nautici. Una condivisione in cui è fondamentale anche l’apporto delle associazioni di categoria e il loro ruolo di stimolo nella comunità.

A sud-ovest del porto di Ancona si estende la nuova darsena turistica Marina Dorica, capace di 1.320 posti barca, 23 pontili ma anche locali, ristoranti e negozi. Oggi Marina Dorica è uno dei porti turistici più attrezzati e moderni d’Italia.