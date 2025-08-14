I piatti della tradizione . Dal ciauscolo alle olive fritte. Le specialità made in Marche

Sedetevi pure, il pranzo è servito. Però, mentre vi accomodate, sappiate che dietro ai fornelli una nonna marchigiana continua a friggere e infornare. Quindi, non pensate di alzarvi da qui presto. Ricette lunghe e saporite, ma con ingredienti semplici e genuini, come nella più classica delle tradizioni italiane. Che siate ad Ancona, Macerata, Urbino, Pesaro, Fermo o Ascoli poco importa: con declinazioni locali e qualche variante, i piatti marchigiani vi faranno leccare i baffi, ovunque sia la vostra tavola. Dunque, partiamo: nessun "entree" sopra la tavola dei veri marchigiani, ’solo’ affettati tagliati al coltello, formaggi profumati, olive, pane rustico e ’cacciannanz’. Afferrate un pezzo di pane, un coltello, e stendete uno strato, spesso, di Ciauscolo Igp. Poi addentate: avete appena assaggiato una vera specialità regionale. Si tratta di un insaccato, famoso già ai tempi dei romani, realizzato con tagli pregiati del suino, che conferiscono a questo salume una consistenza morbida, tendente alla spalmabilità. Perfetto con il pane. Se però siete più tipi da pizza, nessun problema: a tavola c’è anche la Cacciannanz. Una focaccia realizzata con l’impasto del pane e un goccio di olio, guarnita con sale grosso e rosmarino, tipica delle Marche del sud. Deve il suo nome (che dal dialetto si traduce "estratta prima") all’abitudine cittadina di infornarla nel forno a legna per testare la temperatura prima di cuocere il pane. Lo sposalizio perfetto? Con il Prosciutto di Carpegna Dop. Crudo e stagionato, dal gusto dolce e intenso, si ottiene dalla lavorazione delle cosce di suini italiani. Ad accompagnare, un fetta di Casciotta di Urbino Dop e una di formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Il primo morbido e avvolgente, il secondo friabile e intenso. La Casciotta è prodotta nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino secondo tecniche casearie di radici antiche, consolidate nei secoli e rigidamente regolamentate. Il Formaggio di Fossa invece, in condivisione con la Romagna, è caratterizzato da una stagionatura in ambienti sotterranei, le ’fosse’. Gli amanti del formaggio apprezzeranno il periodo pasquale: dai Piconi (ravioli al forno ripieni di opecorino) alla Pizza di Cacio, il sapore di certo non manca.

Se siete già sazi, potrebbe essere un problema: non siamo neppure alla metà del pranzo. In tavola arriva un primo piatto amato in Italia quanto all’estero: i Maccheroncini di Campofilone Igp. Realizzata già nel 1500, questa pasta secca preparata con le migliori farine e uova fresche è perfetta condita con ’il sugo finto’ di pomodoro e basilico. Ovviamente, a prova di scarpetta. Non abbiamo finito con i primi: nelle Marche niente lasagne, ci sono i Vincisgrassi. Strati di sfoglia di pasta all’uovo, intervallati da un ragù a base di pollo, manzo e maiale, besciamella e parmigiano.

Ora, vegani e vegetariani potrebbero non apprezzare: nei secondi marchigiani la carne è praticamente un must have. Dalla Porchetta al pollo in potacchio, dalla trippa alla marchigiana passando per il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp fino all’Agnello del Centro Italia Igp. Al forno, alla brace, in padella: i secondi piatti di certo non mancano. Anche se, il vero secondo, non può che essere fritto. Olive ascolane, cremini (bocconcini di crema dolce), carciofi, zucchine, cotolette di agnello: il fritto misto accontenta davvero tutti. La varietà di ingredienti fritti è ampia, ma la regina indiscussa è la famosa Oliva Ascolana del Piceno Dop: la pregiata varietà Ascolana Tenera, denocciolata a mano e farcita con un impasto a base di carni miste, formaggio stagionato, uova e aromi naturali, poi impanata e fritta.

A bagnare il tutto, dell’ottimo vino: un ventaglio di prodotti tra bianchi e rossi che accontentano praticamente tutti i palati. E non crediate di avere finito: tocca ai dolci. Dalla Cicerchiata (simile agli struffoli napoletani) al ricchissimo Frustingo (con fichi secchi e spezie), fino alla Pizza Dolce. Un sorso di Anisetta, o Varnelli, e uno di Vin Cotto. Il pranzo è servito, buon appetito.