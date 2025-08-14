Gusto, musica e libri: un’estate infinita

Quando l’estate volge al culmine e il sole d’agosto continua a splendere alto sulla celebre Spiaggia di Velluto, Senigallia si anima con un calendario fitto di eventi culturali, musicali e gastronomici, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e vivace. Dopo il successo di Deejay XMasters a luglio e del Summer Jamboree ad agosto, tra le iniziative più attese nell’ambito del food vi è ora Pane Nostrum, in programma dal 26 al 28 settembre al Foro Annonario: panificatori provenienti da tutta Italia, showcooking, degustazioni e forni a legna in funzione celebrano un alimento semplice ma essenziale, in un’atmosfera conviviale e coinvolgente. La musica prosegue con il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia fino al 31 agosto, in una 24esima edizione ricca di ospiti e concerti. Per gli amanti del teatro, si tengono saltuariamente spettacoli presso la suggestiva area di Senigallia Sotterranea e al Museo del Giocattolo Antico, una vera perla da scoprire. Anche Piazza Garibaldi è cornice di grandi eventi di varia natura: dallo sport alla musica, dai mercati alle iniziative solidali e sociali. Per i più piccoli letture animate e laboratori creativi che si svolgono nei giardini pubblici, nelle piazze e negli stabilimenti balneari, mentre ragazzi e adulti si divertono con le feste serali a tema, tra musica e buon cibo. Da menzionare le serate con gli autori in Piazza Roma organizzate dalla Libreria Sapere Ubik (foto a destra) e il Festival Ventimilarighesottoimari in giallo, con presentazioni di noir e thriller. Quest’anno la rassegna si svolgerà dal 21 al 24 agosto ai Giardini della Scuola Pascoli.

Chiara Giacobelli