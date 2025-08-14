Grotte di Frasassi da vivere. Un percorso nell’Appennino scoperto dagli speleologi. Tutto ebbe inizio nel 1971

Era il 25 settembre del 1971. Rolando Silvestri del Gruppo Speleologico Marchigiano del Cai – Club alpino italiano – di Ancona individua un’entrata nel monte Vallemontagnana, nel comune di Genga, durante la spedizione guidata da Giancarlo Cappanera. Con l’aiuto di alcuni amici riuscirono ad aprire un varco in una piccola sala. Alla delusione per la piccola scoperta si accompagnò quasi subito la speranza che ci fosse in vista qualcosa di ben più grande. Nella piccola sala, infatti, vi erano numerose aperture da cui fuoriuscivano correnti d’aria. Dopo una faticosa opera di scavatura, che durò alcuni giorni, s’inoltrarono in una strettoia e di qui scivolarono in direzione del ciglio di un vuoto. Gettarono un sasso nel vuoto e si resero conto dell’ampiezza e della profondità della grotta. Il loro calcolo, non lontano dal vero, fu di oltre cento metri. Una scoperta incredibile, che creò grande entusiasmo tra i membri del gruppo. La meravigliosa Grotta Grande del Vento fu consegnata così all’ammirazione dell’uomo. Il problema diventò a quel punto per loro cercare di penetrare nella cavità e raggiungere il fondo. In tempi rapidi si munirono della necessaria attrezzatura e, con una nuova spedizione, si calarono nell’enorme grotta sottostante cui sarà dato il nome di ’Abisso Ancona’. Le luci degli speleologi anconetani misero subito in evidenza lo splendore e la singolare bellezza di questo nuovo ambiente.

Proseguirono e si intensificarono le attività del Gruppo Speleologico di Jesi e del Gruppo anconetano, il primo nella Grotta del Fiume e il secondo nella Grotta Grande del Vento. Loro obiettivo era quello di trovare la congiunzione, la via di comunicazione tra le due cavità che essi ritenevano dovesse necessariamente esserci. La loro convinzione e la loro faticosa ricerca sarà realizzata circa due mesi dopo, l’8 dicembre, ma saranno alcuni speleologi del Cai di Fabriano a portarsi sulle tracce degli speleologi anconetani nella Grotta Grande del Vento. Essi diedero anche un nome a quel passaggio: ’Condotta dei fabrianesi’. Le due enormi grotte diventarono così un enorme labirinto di ambienti sotterranei che si susseguono incessantemente per oltre tredici chilometri.

Le Grotte di Frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Così, nel 1972, viene costituito dal Comune di Genga e dalla Provincia di Ancona il Consorzio Frasassi con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il complesso delle Grotte. All’interno delle cavità carsiche si possono ammirare delle sculture naturali formatesi a opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all’opera dell’acqua e della roccia. L’acqua, scorrendo sul calcare, discioglie piccole quantità di calcare e cadendo a terra, nel corso di uno stillicidio che dura millenni, le deposita e forma delle concrezioni di notevoli dimensioni e di forme a volte anche curiose. Queste si dividono in stalagmiti (colonne che crescono progredendo dal basso verso l’alto) e stalattiti (che invece scendono dal soffitto delle cavità). All’interno delle grotte sono presenti anche dei laghetti in cui ristagna l’acqua dello stillicidio e dei ’pozzi’, cavità cilindriche profonde fino a 25 m che possono raccogliere l’acqua o convogliarla verso piani carsici inferiori. L’apertura risale al pubblico risale al primo settembre del 1974: un percorso di 1.500 metri è visitabile, a una temperatura di 14 gradi, in circa 70 minuti.

Poco lontano dalle grotte, sorge l’abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse, risalente all’XI secolo, una delle più importanti testimonianze dell’architettura romanica nelle Marche. Il Museo speleo paleontologico e archeologico di Genga è allestito nel cenobio e conserva il famoso ittiosauro di Genga, un rettile marino lungo circa 3 metri, dall’aspetto simile a un delfino, vissuto nel Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa, e rinvenuto nel 1976.

L’altra perla è il Tempietto di Valadier. Inserito nello spettacolare scenario della Gola di Frasassi, a breve distanza dall’ingresso delle Grotte, risalendo un sentiero, si raggiunge. Tale opera fu commissionata nel 1828 da Papa Leone XII, nato proprio a Genga, all’architetto Giuseppe Valadier. Il Tempietto è in stile neoclassico, a pianta ottagonale, con cupola ricoperta in piombo. Per edificarlo furono utilizzati blocchi bianchi di travertino estratti da una cava sovrastante la grotta. Sul versante sinistro della Gola di Frasassi, invece, si apre un vasto fornice nel quale è collocato l’Eremo di Santa Maria Infra Saxa che le carte del monastero di San Vittore citano in documenti del 1029 e che un tempo era associato a un monastero di monache benedettine. È caratterizzato da un’architettura semplice, in pietra, con l’interno in parte scavato nella viva roccia.

Qualche curva, pochi chilometri e minuti, ed ecco il centro di Genga. Si tratta di un piccolo castello medievale. E poi, come non citare l’acqua Frasassi e il Salumificio di Genga, due eccellenze del Made in Italy a tavola.