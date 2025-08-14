Gioielli sospesi tra mare e collina

Affacciate sull’Adriatico, Cupra Marittima e Grottammare rappresentano due tappe imprescindibili per chi desidera scoprire il volto autentico della Riviera delle Palme. Oltre alla bellezza delle loro spiagge, queste località offrono un patrimonio culturale, paesaggistico e umano che racconta storie affascinanti, sospese tra mare e collina. Cupra Marittima custodisce uno dei tesori scientifici più singolari d’Europa: il Museo Malacologico, celebre per la vastissima collezione di conchiglie – ben dodici milioni di esemplari – che lo rende il più grande al mondo nel suo genere.

Il museo propone sezioni dedicate alla madreperla, ai cammei, ai ventagli storici, oltre a collezioni curiose come squali imbalsamati e riproduzioni di dinosauri. Cupra è anche il punto di partenza degli Anelli Piceni, una rete di percorsi cicloturistici che attraversano borghi, boschi e crinali panoramici tra i comuni di Cupra, Ripatransone e Massignano. A pochi chilometri Grottammare si svela con l’eleganza del suo borgo storico e l’atmosfera raffinata dei villini liberty. Qui l’arte incontra la memoria grazie all’itinerario fazziniano, dedicato allo scultore Pericle Fazzini, nativo della città e autore dell’imponente ’Resurrezione’ in Vaticano. Il percorso si snoda dal lungomare fino al Paese Alto, concludendosi nel Museo Torrione della Battaglia. Grottammare è anche una città animata da rassegne culturali di rilievo. Il celebre Cabaret Amore Mio! è il più longevo festival dell’umorismo in Italia; degno di nota anche il Festival Liszt, omaggio alla permanenza del grande compositore nel borgo nell’estate del 1868.

Chiara Giacobelli