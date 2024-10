Ferrara Food Festival, quattro giorni all'insegna del gusto

Da Giovedì 31 Ottobre a Domenica 3 Novembre 2024 il centro storico di Ferrara sarà animato da iniziative gratuite dedicate al pubblico e ai visitatori: spettacoli itineranti, di animazione e di grande intrattenimento, eventi dedicati ai foodies e gourmet quali degustazioni e show cooking, ma anche grandi nomi ed importanti ospiti dal mondo sia dell’alta cucina che dello spettacolo, dello sport e della cultura. Il festival quest’anno giunge alla sua quarta edizione, ed è ormai un appuntamento attesissimo ed imperdibile per gustare e scoprire non solo tutte le eccellenze della cucina ferrarese, ma anche le bellezze artistiche, culturali ed architettoniche del capoluogo estense, città dove gusto e bellezza sono due anime dello stesso patrimonio. In Piazza Trento Trieste si potrà scoprire ed acquistare tutto il meglio della produzione tipica di questo territorio, mentre nelle Piazze Castello e Savonarola troveranno posto le migliori proposte tipiche nazionali. L’area eventi di Piazza Municipale ospiterà grandi nomi dal mondo dell’alta cucina e non solo, gli show cooking, le disfide gastronomiche e le degustazioni guidate, oltre a masterclass, incontri, interviste e premiazioni, tutti appuntamenti gratuiti dedicati ai visitatori e agli appassionati.