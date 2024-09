EuropAuditorium per tutti i gusti. Grandi concerti, danza e musical

Un cartellone strutturato per soddisfare gli interessi di pubblici diversi, con musical, concerti, family show, danza, protagonisti dello spettacolo italiano e le produzioni internazionali: ecco la 48esima stagione del Teatro EuropAuditorium, curata dalla società December Sevens Duemila. Un rinnovato impegno che rende il teatro bolognese un punto di riferimento per il tessuto culturale non solo della città, ma di tutta la Regione, per raccontare emozioni, promuovere esperienze di qualità e animare le passioni di un pubblico sempre più eterogeneo.

Il nuovo claim della campagna di comunicazione Metti una sera al TEA, rispecchia la scelta che punta a rendere il teatro il luogo giusto per godersi proposte artistiche uniche e speciali.

"Grandi numeri, per una sala tra le più grandi d’Italia, fanno sì che la scelta artistica sia molto ragionata e cerchi di intercettare le tendenze e le preferenze del pubblico, creando una fusione tra qualità della proposta e dimensioni dello spazio", dichiara Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro EuropAuditorium.

La sezione concertistica della nuova stagione vede a ppuntamenti di rilievo: da Fiorella Mannoia ai Disney Concerts con La Bella e La Bestia in Concert il 7 dicembre e Frozen in Concert il 4 e 5 gennaio. Poi i Musical: Sherlock Holmes – Il Musical, interpretato da Neri Marcorè; I 7 re di Roma, dal 9 al 12 gennaio, con Enrico Brignano; Aggiungi un posto a tavola con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, dal 28 febbraio al 2 marzo. Ma spiccano anche West Side Story, dal 24 al 26 gennaio 2025; Tootsie, dal 31 gennaio al 2 febbraio, tratto dal famoso film con Dustin Hoffman; Rocky – The Musical, il 27 e 28 marzo, prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment e Roma City Musical; il 4 e 5 aprile ecco invece I Tre Moschettieri – Opera Pop, con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. E ancora: Francesco Renga e Nek, Robert Plant, Luciano Ligabue, Steve Hackett, Samuele Bersani, Massimo Ranieri. Non solo musica, però, con Paolo Crepet, Camilla Boniardi (Camihawke) e Guglielmo Scilla, Roberto Bolle e altri ancora. Il Teatro EuropAuditorium è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna. Radio Bruno e QN - Il Resto del Carlino sono media partner. Info e programmazione completa: http://www.teatroeuropa.it/ð 051.372540.