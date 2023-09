E Giorgio Pasotti si misura con Kafka

FIRENZE

"Vuccirìa teatro" inaugurerà la stagione teatrale al Puccini di Firenze con Io, mai niente con nessuno avevo fatto di Joele Anastasi (27-28 ottobre). A seguire Ascanio Celestini porta in scena con tre musicisti L’asino e il bue (18-19 novembre). Giorgio Pasotti si misurerà con Franz Kafka in Racconti disumani (24 e 25 novembre). Ritornano Ale & Franz con NatAle & Franz Show con Enzo Iacchetti (6-7 dicembre). Quindi Piccole donne crescono? di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (29-30-31 dicembre). E ancora Stupida Show con Paola Minaccioni (11 e 12 gennaio). Dal 25 al 27 gennaio il nuovo spettacolo di Paolo Hendel, Niente Panico. Per la prima volta a Firenze la compagnia I Gordi con Pandora (16-17 febbraio). Hokuspokus della compagnia Familie Flöz (2-3 marzo). Lella Costa affronta Pinocchio in Cuore di burattino (22-23 marzo). Teresa Mannino arriva col suo nuovo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto (9-14 aprile). La stagione è formata da 10 spettacoli in abbonamento completo e 14 in abbonamento a scelta. Questi gli altri titoli. Pasticceri con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano (2 dicembre). Lectio magistralis, ma non troppo con Lucia Poli e Pino Strabioli (15-16 dicembre). Niccolò Fettarappa Sandri porta in scena La sparanoia con Lorenzo Gerrieri (3 febbraio). Funeral home con Giacomo Poretti e la moglie Daniela Cristofori (7 febbraio). Family a modern musical comedy di Gipo Gurrado (23 febbraio). E ancora Stai zitta! con Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque (29 febbraio). Laura Curino propone Margherita Hack – Una stella infinita (8 marzo). La coppia Nuzzo Di Biase con Delirio a due (9 marzo). Hýbris con la compagnia Rezza Mastrella (15 marzo). Pagliacci all’uscita di e con Roberto Latini (19 e 20 aprile).