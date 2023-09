"Dove sono i cantautori". Il viaggio nel tempo di Caciolli “Porto a teatro la nostra vita”

FIRENZE

"I cantautori, per quelli della mia generazione, sono stati la colonna sonora della nostra vita. Le loro canzoni si legano a un aneddoto, un amore, un ricordo, un’esperienza di ciascuno di noi. Scandiscono lo scorrere del tempo, ma soprattutto hanno scritto la storia del costume in Italia". Parte da questa considerazione Andrea Caciolli, musicista, cantante e cantautore fiorentino, per parlare di una sua idea che prossimamente si trasformerà in spettacolo teatrale: "Dove sono i cantautori", che prende spunto dal brano dello stesso Caciolli, che denuncia la generale "crisi culturale, di valori, riflessa anche nell’attuale mondo discografico".

Caciolli è un esperto conoscitore della musica cantautorale italiana che da 30 anni propone nel suo repertorio nei principali locali e pianobar italiani dove, grazie alla sua esperienza e all’assiduo contatto con il pubblico, ha avuto modo di affinare la sua capacità di coinvolgimento e di empatia degli ascoltatori di tutte le età.

Lo spettacolo è un tributo alla musica cantautorale con l’obiettivo di trasmettere e tramandare il patrimonio artistico e musicale nella forma di spettacolo teatrale nel quale la musica dal vivo si coniuga alla narrazione vera e propria. "Al progetto stiamo lavorando già da tempo – spiega il musicista toscano – e presto approderà nei teatri toscani con una presenza d’eccezione: quella di Dario Salvatori, giornalista, scrittore e senza ombra di dubbio il più autorevole critico musicale italiano".

Lo show è un alternarsi dinamico di racconti e musica, un susseguirsi di aneddoti, racconti, dialoghi tra Dario e Andrea, di canzoni suonate e cantate dallo stesso Caciolli con il supporto di una band, il tutto rigorosamente live con sonorità, arrangiamenti e rivisitazioni che caratterizzano lo stile artistico dell’autore.

"Lo spettacolo è un viaggio nella storia della musica cantautorale italiana degli anni Sessanta-Settanta-Ottanta – osserva l’autore – dove insieme al fattore nostalgico emerge la necessità di guardare a un futuro migliore ripartendo proprio dalle emozioni e dalla bellezza di canzoni che sono state la colonna sonora della vita di tante generazioni e che fanno parte del dna di ognuno di noi. Al centro del palco, con pianoforte e chitarra, e con il supporto della band, darò vita a medley musicali di successi senza tempo, stimolando la partecipazione attiva del pubblico, in una narrazione che dunque non sarà mai identica tra una tappa e l’altra delle tournéé. In apertura e chiusura di ogni data presenterò due miei brani inediti. Uno show interattivo con gli spettatori che sono a loro volta protagonisti dello spettacolo al quale stanno assistendo".

"Dove sono i cantautori" è un progetto teatrale inedito, del tutto originale, che rende la musica e le canzoni protagonisti assoluti più ancora dei loro interpreti. Ma non è un amarcord, è un viaggio nel tempo che guarda soprattutto al futuro.

Enrico Mattia Del Punta