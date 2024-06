Diritto allo studio, equità, inclusione. Supporto agli studenti nel percorso

Al miglioramento delle condizioni di studio e di vita di studentesse e studenti, l’Università di Bologna dedica molteplici misure, partendo dall’accesso al percorso universitario e proseguendo durante il suo intero svolgimento. Sono misure volte a garantire la massima equità e la massima inclusione.

L’Alma Mater garantisce l’esonero completo dalle tasse universitarie (fatta salva la tassa regionale) per chi ha un indicatore ISEE fino a 27.000 euro, e contribuzioni ridotte per fasce economiche deboli o medie, che consentono circa 26.000 esoneri totali ed esoneri parziali per circa il 60% degli iscritti.

Tra le novità dell’anno accademico 2024/2025 c’è la riduzione del carico contributivo per ISEE tra 45.000 e 55.000 euro. Studentesse e studenti possono, inoltre, beneficiare delle contribuzioni per le spese di locazione abitativa sostenute da fuori sede: sono previsti 600 contributi da 1.000 euro ciascuno. Chi è fuori sede e con ISEE entro i 35.000 euro può usufruire anche di contributi alle spese sanitarie pari a 1.000 euro per studentesse e studenti con cittadinanza non UE – che a partire dal 2024 hanno dovuto far fronte al forte incremento dei costi per l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale – e 500 euro per studentesse e studenti italiani o con cittadinanza UE.

Tante altre sono le agevolazioni, sia in base all’ISEE sia in base al merito, messe a disposizione dall’Alma Mater, illustrate sul portale unibo.it, tra cui: le collaborazioni a tempo parziale (150 ore), assegni di tutorato, agevolazioni per l’iscrizione ai corsi STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), interventi straordinari per chi è in condizioni di disagio, esoneri contributivi per la genitorialità e per i laureati triennali con 110/110, rimborso delle spese per la certificazione linguistica, contribuzioni calmierate per chi è in debito della sola prova finale. Dall’anno accademico 2024/2025 sarà attivato anche un servizio a sportello, d’intesa con ER.GO (l’ente della Regione Emilia-Romagna che offre interventi e servizi a favore degli studenti), per indirizzare le persone in difficoltà e per intervenire, anche economicamente, di fronte a situazioni di emergenza.