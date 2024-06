Design, ingegneria, media digitali. A San Marino tante eccellenze

"Qui mi vengono dati gli strumenti per realizzare il mio sogno". Parole, queste, di Lorenzo Lambiase, studente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile dell’Università di San Marino. "Ho ricevuto offerte di lavoro già prima di concludere la triennale, nonostante non fossi

attivamente in cerca di un impiego", aggiunge Nicole Casadei, iscritta al programma in Ingegneria Gestionale. Al coro si unisce Alessia Tiberi, che studia Design: "Mi è rimasta impressa la qualità del rapporto umano, sia con gli altri ragazzi che con i docenti". Interviene poi Elisa Farina dal corso di laurea in Comunicazione e Digital Media: "A me hanno colpito l’analisi dei casi di studio e la loro efficacia nel permetterci di andare al cuore delle materie affrontate".

Sono le voci degli studenti, il biglietto da visita più efficace dell’Ateneo sammarinese. Una realtà che guarda avanti mantenendo saldo il legame con le radici: al dottorato di ricerca della Scuola Superiore di Studi Storici, fondata nel 1988 con la partecipazione di accademici come Luciano Canfora, si affiancano corsi si laurea all’insegna della sperimentazione e dell’innovazione.

Le possibilità offerte agli studenti, nei percorsi triennali e magistrali, coinvolgono università partner sparse in tutto il mondo, aziende del territorio e internazionali, enti pubblici e privati. Fra gli effetti più recenti e concreti spiccano la realizzazione del concept dell’interior design del padiglione di San Marino all’Expo 2025 Osaka, in Giappone, da parte degli studenti dell’Ateneo.

La realizzazione di tesi di laurea all’estero, fino alla San Diego State University. Tirocini all’Agenzia Spaziale Europa. Lo svolgimento di semestri di studio in Paesi come il Brasile e il Giappone. Nei percorsi formativi, oltre master e corsi di alta formazione, vengono espresse la sensibilità e le competenze di docenti e assistenti: focus su sostenibilità ambientale, stili di vita e inclusione. Di qui iniziative sullo sport con focus su doping e disturbi dell’alimentazione, dibattiti sull’affermazione di San Marino come primo Stato al mondo senza carcere, seminari sull’impatto dell’intelligenza artificiale, con particolare riguardo ai disturbi specifici dell’apprendimento. I corsi di laurea previsti: Design, Comunicazione e Digital Media, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio. Info: www.unirsm.sm | usmaradio.org | mag.unirsm.sm