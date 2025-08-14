Dai Sibillini all’Adriatico. Alla scoperta dei tesori tra paesaggi fiabeschi, castelli e antiche chiese

Scrigni di storia, arte e cultura disseminati in un paesaggio che spazia dal mare Adriatico ai monti Sibillini, passando per le dolci e verdi colline. Sono i borghi della provincia di Macerata. Custodi di natura incontaminata, tradizioni, feste sacre e leggende, piatti tipici e folklore. Musei a cielo aperto. Il nostro viaggio parte da Cingoli, ribattezzato "il balcone delle Marche" per la posizione panoramica. Nelle giornate più limpide si scorgono al di là del mare le montagne della Dalmazia. La Sala degli Stemmi del palazzo comunale ospita la Madonna del Rosario del pittore veneto Lorenzo Lotto. Tra le attrazioni, il lago di Castreccioni, il più grande lago artificiale delle Marche e dell’Italia centrale. Non si possono non assaggiare i cavallucci, dolci con una frolla croccante all’esterno e un morbido ripieno di sapa di mosto. Treia, invece, è famosa per la bellezza del borgo arroccato, la Disfida del bracciale e Villa La Quiete, o Villa Spada, opera di Giuseppe Valadier, immersa in un parco di circa 2,9 ettari. Nell’entroterra, tra i Borghi più belli d’Italia, c’è anche Esanatoglia, "la città dei sette campanili", chiamata in passato "città filetta" per via dei suoi edifici di forma allungata e particolarmente sottili. Ospita il Parco delle Vene, caratterizzato da lecci, carpini neri, cascate e sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike; la zona vanta anche un crossdromo di rilievo internazionale. Urbisaglia è da vedere per il parco archeologico, il più importante e spettacolare delle Marche. Tra questo borgo e Tolentino sorge l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra con una vasta riserva naturale.

Il territorio maceratese è il posto giusto per gli amanti dell’arte. A Monte San Giusto, nella chiesa di Santa Maria in Telusiano (o della Pietà) si trova ancora oggi nella cornice originale la Crocifissione di Lorenzo Lotto. Nella chiesa di Santa Maria Assunta, detta Santa Maria di Piazza, a Mogliano, c’è un’altra sua opera, la Madonna in gloria e santi. A Belforte del Chienti, nella chiesa di Sant’Eustachio, si erge la pala d’altare più grande d’Europa firmata Giovanni Boccati. E Monte San Martino, oltre che per la mela rosa, è conosciuto anche per i polittici dei fratelli Crivelli. Le bellezze architettoniche, l’università (una delle più antiche d’Italia), la Rocca Borgesca, il convento di Renacavata, le tradizioni culturali e le bontà della cucina locale, come il torrone da record, fanno di Camerino una meta di singolare attrattiva. Suggestiva è la Rocca Varano, che si erge su uno sperone roccioso: costruita nel XIII secolo come residenza fortificata della nobile famiglia dei Da Varano, sarà poi trasformata nel XIV secolo in fortezza difensiva. Il borgo medioevale di San Ginesio, definito invece "il balcone dei Sibillini" o "la città delle cento chiese" (o anche "il borgo degli attori" grazie all’ideazione del Ginesio Fest), è animato ogni estate dal Palio. La possente cinta muraria del XIV secolo, che conserva ancora camminamenti di ronda, feritoie e torrioni, delimita il centro storico; percorrendo la via principale, si raggiungono i giardini di Colle Ascarano, da dove è possibile godere di una vista mozzafiato. Ai piedi dei Sibillini ecco Sarnano. Qui è obbligatorio fare tappa sulla Via delle cascate perdute. L’itinerario unisce la Cascata dell’antico molino, la Cascata "de lu Vagnatò" e le Cascatelle. Tre ambientazioni fiabesche immerse nel bosco, a due passi dal centro. Sarnano offre anche montagne da vivere in ogni stagione, piste da sci da cui si vede il mare e un centro termale. Rigenerante il giro intorno al lago di Boccafornace, a Valfornace. Esperienza sensoriale al Sentiero delle Acque di Pieve Torina tra il percorso kneipp e i nuovi laghetti benessere. Visso, "la perla dei Sibillini", nel cuore del Parco, profuma di arte e di storia, nonostante le ferite del terremoto. Da non perdere le delizie gastronomiche e il ciauscolo, salame spalmabile.

Dalla parte opposta della provincia troviamo invece i borghi più vicini al mare. Scoprire Montecassiano significa immergersi tra le stradine e i vicoli che si sono mantenuti nei secoli, circondati da mura medievali. Una spettacolare scalinata, incorniciata da un’ampia arcata, conduce alla Collegiata di Santa Maria Assunta; percorrere la piazza è come fare un tuffo nel tempo. Il centro storico di Morrovalle offre scorci incantevoli tra vicoli, antiche mura e palazzi storici. Grazie alla sua posizione strategica, può essere il punto di partenza ideale per esplorare le Marche in ogni stagione. Il borgo di Montelupone è ricco di storia e cultura, con un centro storico ben conservato e divertenti attrazioni, tra cui la Mystery Challenge Cave Escape Room; il paese è anche famoso per il carciofo, presidio Slow Food. A Montecosaro è da visitare, tra i vari tesori, la basilica romanica di Santa Maria a Pie’ di Chienti e il Museo del cinema a pennello, l’unica esposizione permanente a livello nazionale dedicata soltanto alla grafica pubblicitaria cinematografica.