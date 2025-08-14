Cavalcata dell’Assunta. Da oltre mille anni nel cuore di Fermo

Dove s’era appollaiato Giovanni di Ugolino da Milano? Da quale parte del Girifalco di Fermo poté, lui, rinomato miniatore, assistere all’immenso corteo processionale che portava ceri e portava i doni del mare e della montagna alla Vergine Maria Assunta in cielo? Lui c’era, era presente. Era stato incaricato dal vescovo De Firmonibus di realizzare un grande messale, dove la festa storica della Cavalcata dell’Assunta avesse ampio rilievo. Giovanni eseguì il capolavoro, che oggi è conservato in una stanza del Museo diocesano annesso alla Chiesa cattedrale. Eccola, allora, l’immagine della Cavalcata con il Duomo color azzurro che sfuma nel celeste, con i palazzi del vescovo, dei canonici sul colle Sabulo, con il pozzo/cisterna che raccoglieva le acque piovane. E con la sfilata dei bambini festosi, dei nobili a cavallo, della "taberna", della barca, dei trombettieri, dei suonatori di pive, degli stendardi, e del popolo gioioso per un giorno. Una processione colorata per la Vergine Maria, patrona di Fermo e della sua ampia diocesi. Festa religiosa il 15 agosto, dedicata a Maria Assunta, e festa politica quando Fermo aveva il suo Stato e comandava i castelli d’intorno. Festa storica di cui abbiamo dunque la "fotografia": anno 1436.

È il periodo di Francesco Sforza, di sua moglie Bianca Maria Visconti e della prima vera Signoria delle Marche. Ma abbiamo anche documenti che la arretrano nel tempo e la datano al 998. La più antica rievocazione d’Italia! Accadeva ieri, accade oggi. Cosa sono quelle bandiere che garriscono da ogni via di Fermo se non i colori delle sei contrade storiche: Campolege, Castello, Fiorenza, Pila, San Bartolomeo, San Martino. E che sono quelle altre che sventolano nelle periferie, se non gli emblemi di Capodarco (che era un castello), Molini Girola, Campiglione, Torre di Palme (altro castello). La festa storica torna ogni anno, da oltre mille anni. La impedirono le guerre, la impedì soprattutto Napoleone. L’imperatore della grandeur non poteva sopportare che il suo compleanno (15 agosto) fosse offuscato dalla ricorrenza di Santa Maria. I Musici di contrada si sono preparati per mesi alla disfida del Gallo d’oro; gli Alfieri hanno fatto ugualmente per Bandiere al vento. Da mesi sentiamo i rullii e vediamo i vessilli alzarsi nel cielo. Domenica 27 luglio, in piazza del Popolo (un tempo San Martino), ottanta portatori di fiaccole hanno fatto ala al Palio disegnato dal maestro Michele Ferrari. Come tradizione, lo ha condotto la delegazione di Monterubbiano preceduta dalle delegazioni di Moregnano/Petritoli e Francavilla d’Ete, che inalberavano i piccoli stendardi storici del 1756.

Storia su storie. Il Capitano della Rocca, con gli armati de I Morlacchi, ha scortato i gruppi all’incontro con il Podestà e i Priori. La piazza, nutritissima, ha ascoltato il racconto delle vicende di Fermo fatte di luci e di ombre, di letizia e di dramma. In queste ore il Palio è esposto nel Duomo di Fermo per il "pellegrinaggio" di contradaioli, di turisti, di curiosi. Come ogni palio, ha quattro elementi che lo compongono: la Madonna, il Duomo le Contrade, i Cavalli. Eh sì, perché il 15 agosto il palio sarà assegnato alla contrada vincitrice della corsa dei Barberi. Li chiamano così i cavalli che si confronteranno in un percorso che supera il chilometro. I Barberi sono assegnati in sorte a ciascuna contrada nella sera del 12 agosto. È la Tratta dei Barberi, evento molto atteso e partecipato. Si allestiscono Hostarie in piazza del Popolo. Il cibo è tipico della Terra di Marca. E c’è la competizione sportiva, con il Tiro per l’Astore e il Tiro al Canapo. Poi, il bando di partecipazione alla Cavalcata viene letto a Torre di Palme, il gioiello che fu ripopolato da Federico II.

E siamo alla serata del 14 agosto. La chiamavano Luminaria, perché poveri e ricchi portavano i lumi. È un corteo processionale con 1.400 figuranti i cui abiti, cuciti dalle sartorie di Contrada, si ispirano ai quadri dei Crivelli, dell’Alamanno e di altri pittori quattrocenteschi. Si parte dalla chiesa più lontana: Santa Lucia. Ogni Contrada ha i suoi nobili, popolani, capitani, rappresentanti di Arti e Mestieri. C’è il Podestà, ci sono Priori e Magistrature. In capo al corteo, sfilano i cavalieri della Polizia di Stato, ricordo degli aristocratici che partecipavano sui loro destrieri. Si attraversano i corsi, piazza del Popolo e via Mazzini tra una miriade di persone plaudenti. Ecco, la piana del Colle. Ecco la Cattedrale. C’è l’arcivescovo ad accogliere il corteo processionale, e ci sono le altre autorità: prefetto, questore, comandanti delle varie armi. In Cattedrale, i doni sono posti sotto all’altare. Terminata la celebrazione, si torna in piazza per l’estrazione delle batterie della corsa. Trepidazione. E siamo al 15 mattina con la consegna della giubba ai fantini, in Duomo. E, al pomeriggio la grande sfida dei cavalli. E il tripudio inarrestabile della contrada vincitrice. Altre rievocazioni storiche di primavera-estate sono il Torneo Cavalleresco Castel Clementino a Servigliano, l’Armata di Pentescoste-Sciò la Pica a Monterubbiano, la Contesa del Secchio a Sant’Elpidio a Mare.