Cartoline dal monte Catria. Sogno di escursionisti e sportivi. Arte e gastronomia: un paradiso

Tra le dorsali più spettacolari dell’Appennino umbro-marchigiano, il Monte Catria e il Monte Nerone si ergono come baluardi di un territorio ricco di suggestioni: luoghi dove la natura domina incontrastata, ma che offrono anche arte, storia, gastronomia e tradizioni custodite nei piccoli borghi disseminati tra le pendici.

Il Monte Catria, 1.702 metri, accoglie escursionisti e sportivi con paesaggi da sogno; le faggete offrono rifugio a camminatori, biker e appassionati di nordic walking. La salita può essere intrapresa in solitaria o con guide locali, che spesso intrecciano la camminata al racconto di leggende popolari. In cima si raggiunge il Rifugio Cotaline, a 1.400 metri, accessibile anche tramite telecabina, ideale per chi preferisce il comfort senza rinunciare alla vista panoramica: qui si degustano specialità tipiche in vetta, sormontata da una croce carica di mistero.

Ai piedi del monte si adagia Frontone, borgo vivace che abbina sport e cultura. Punto di partenza ideale per il trekking, e noto anche per il suo castello medievale, testimone di secolari contese tra nobili casati. D’inverno Frontone si anima con gare di sci e ciaspolate, mentre la bella stagione apre le porte a escursioni, mountain bike e nordic walking.

Spostandosi a nord-ovest, si incontra il maestoso Monte Nerone, che si estende tra Apecchio, Cagli e Piobbico; famoso per le sue grotte, il Nerone è un paradiso per speleologi e amanti delle storie antiche. La Buca delle Tassare, la più profonda delle Marche, la Grotta degli Orsi – così chiamata per il ritrovamento di ossa preistoriche – e la Buca Grande o della Neve, sono solo alcune delle cavità che alimentano il fascino misterioso di questa montagna. Gli spazi sotterranei, talvolta trasformati in palcoscenico per concerti unici, accendono l’immaginazione. Da non perdere l’Arco di Fondarca vicino a Pieia, formazione carsica che sembra sospesa tra cielo e terra. Il borgo di Apecchio, ai piedi del Nerone, è una piccola capitale della birra artigianale.

Oltre a custodire il Palazzo Ubaldini, con il suo teatro di appena 42 posti e il Museo dei Fossili del monte, Apecchio è punto di partenza per le Strade della Birra, itinerari tra birrifici immersi nel verde; in autunno il Festival Tartufo & Birra celebra il connubio tra sapori e cultura brassicola. La zona del Montefeltro, che abbraccia entrambi i massicci, racchiude tesori architettonici e gastronomici.

A Carpegna si produce il celebre Prosciutto Dop, lavorato secondo rituali secolari; il paese è anche tappa di escursioni storiche, come il Sentiero dei Contrabbandieri, e sede del magnifico Palazzo dei Principi, tuttora abitato. Più a sud, Acqualagna è alquanto celebre per il tartufo, disponibile in quattro varietà durante tutto l’anno: la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, tra ottobre e novembre, attira gourmet da tutto il mondo. Qui, tra botteghe e ristoranti, è possibile acquistare prodotti tartufati o partecipare a escursioni ’al profumo di tartufo’, accompagnati da esperti cercatori e cani addestrati.

Infine, l’entroterra regala emozioni autentiche con borghi come Piobbico, dominato dal Castello Brancaleoni, o Cantiano, Bandiera Arancione, custode di tradizioni e atmosfere intatte. L’intera area è immersa nella regione storica del Montefeltro, costellata di paesaggi straordinari, rocche e fortilizi, come a San Leo, Pennabilli e Pietrarubbia, dove natura e memoria convivono in armonia.