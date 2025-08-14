Borghi immersi nella natura. Ecco le nove Spighe Verdi. Un tour nelle Marche rurali

Le Marche hanno un posto di rilievo nella classifica nazionale delle Spighe Verdi 2025, il riconoscimento assegnato da Foundation for environmental education (Fee) e Confagricoltura. Con nove Comuni premiati, la regione si posiziona al terzo posto in Italia, subito dopo Piemonte e Calabria. I territori virtuosi sono Esanatoglia, Matelica, Montecassiano e Montelupone in provincia di Macerata, Numana, Senigallia e Sirolo nell’Anconetano, Grottammare in provincia di Ascoli e Mondolfo nel territorio di Pesaro e Urbino.

Le Spighe Verdi sono un attestato che guida i Comuni rurali verso una gestione del territorio sostenibile, migliorando sia l’ambiente che la qualità della vita dei cittadini. Per l’assegnazione del riconoscimento sono stati presi in considerazione diversi indicatori chiave, tra cui la partecipazione pubblica e l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo e la presenza di produzioni agricole tipiche; la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; la funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano e l’accessibilità per tutti, senza limitazioni.

In tutta Italia le Spighe Verdi sono novanta. Un decimo quindi di quelle nazionali passano per le Marche. E pensare che nel 2024, in tutto il Paese, erano 75. Segno quindi di quanto questo riconoscimento sia di valore, essendo paragonato alle Bandiere Blu, ma sponda agricoltura. Spighe Verdi è infatti un efficace strumento di valorizzazione, presente dal 2016, del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione.

A Montecassiano, per esempio, c’è il parco del Cerreto, luogo da cui si può godere di un magnifico panorama che spazia dai Sibillini al mare. Ci sono specie botaniche tipiche dell’area mediterranea, come il pino domestico, la quercia roverella, il gelso, l’alloro, l’oleandro e numerose piante aromatiche. Matelica, invece, sorge al centro dell’Alta Valle dell’Esino, circondata a est dal monte San Vicino e a ovest dall’Appennino umbro-marchigiano. Oltre a essere rinomanata per il vino, su tutti il Verdicchio, è anche ’Città del miele’, con i migliori prodotti locali che vengono raccolti nell’Alta Valle dell’Esino tra colline e campi dove la flora è ricca di fiori spontanei e l’inquinamento è pressoché assente. A Esanatoglia le vallate regalano funghi e tartufi di alta qualità, mentre anche qui, dalle vigne, si ottiene il Verdicchio di Matelica. Agricoltura biologica, attenzione alla biodiversità e alle produzioni agricole di qualità sono all’ordine del giorno. Il territorio si presta a itinerari in bicicletta, in mountain bike e a piedi, come quello che, risalendo il corso principale del fiume Esino, nei pressi delle sorgenti, conduce all’Eremo di San Pietro. Il vicino monte Gemmo è meta apprezzata dagli amanti del deltaplano e del parapendio. Montelupone, oltre a rientrare tra ’I Borghi più belli d’Italia’ e vantare la Bandiera Arancione, ha un prodotto simbolo culinario, il carciofo, tipicità a cui è stato riconosciuto il Presidio Sloow Food e a cui è dedicata una importante sagra in programma ogni anno per il mese di maggio. Ottimo è anche il miele Millefiori, protagonista ad agosto di ApiMarche (Mostra mercato apicoltura ambiente e agricoltura).

Mondolfo ha il Santuario della Madonna delle Grotte, immerso nel verde di una pineta e inserito in un percorso ecologico-culturale denominato ’la Valle dei Tufi’. La duplice anima contadina e marinara (Marotta) di Mondolfo si riflette nei prodotti tipici e nella cucina, in cui dominano le pietanze a base di farina di fava e di pesce (Spaghetti alla Mondolfese) e garagoj (molluschi), ai quali è dedicata una sagra nel mese di aprile. Grottammare ha ottenuto invece il riconoscimento grazie alle politiche da anni rivolte alla sostenibilità ambientale e in particolare al coinvolgimento attivo della cittadinanza a iniziative di sensibilizzazione nei confronti del territorio. Una piacevole passeggiata consente di raggiungere Grottammare Alta, l’originario borgo medievale a picco sul mare, raccolto sul ciglio di un colle, con rustiche case e piccole vie, dove si espande il profumo degli aranceti.

Infine, nell’Anconetano, Senigallia, oltre a essere rinomata in tutta Italia per il mare, a 3 chilometri dal centro storico offre il Convento di Santa Maria delle Grazie, che ospita il Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi, intitolato allo storico, nativo della città, che per una vita ha studiato l’economia mezzadrile marchigiana. Senigallia rientra fra le capitali della ristorazione italiana: innumerevoli sono i locali cittadini che compaiono nelle più note guide all’ospitalità, come Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, senigalliesi doc, chef di fama internazionale. E poi ecco Pane Nostrum, festa internazionale del pane, che si svolge ogni anno a settembre. Sirolo e Numana, con anche Numana Alta, sono i borghi che fanno parte del Parco del Conero.