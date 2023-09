Affidabilità ed empatia “Ecco il metro per misurare e migliorare ancora la qualità dei servizi“

Considerazione, ascolto, piacevolezza, conoscenza, fiducia, pazienza. Sei grandi temi in sei domande a cui 92 Fratelli e Sorelle Preziosi ospiti di sette "case" della Fondazione Maffi sono stati chiamati a rispondere nei mesi scorsi. Una piccola ricerca scientifica (in termini di campione) che assume un valore spendibile nella costruzione dei percorsi di cura dei fragili. È stata condotta, tra il 31 marzo e il 15 giugno 2023, seguendo la linea tracciata dalla scala psicometrica – la "relational care scale" (Rcs) – sviluppata e validata nel contesto delle rsa canadesi nel 2005. E più avanti, ripetuta nel 2015 coinvolgendo complessivamente 184 persone distribuite in 8 strutture, in Ontario e British Columbia. Sei domande, tutte indagano la percezione – da parte dei residenti nelle strutture di lungodegenza – dell’affidabilità e dell’empatia degli operatori impegnati ogni giorno. Il risultato che emerge dalla ricerca – ‘firmata’ da Federico Vola e Francesco Andreoni - è che la qualità relazionale nelle strutture della Fondazione Casa Cardinale Maffi è superiore rispetto alle precedenti analisi canadesi ma suggerisce, anche, la possibilità di arricchire la cassetta degli attrezzi del decisore pubblico, dimostrando la applicabilità di un valido strumento valutativo, verso una misurazione sempre più puntuale della qualità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie. "Abbiamo dimostrato che non solo è possibile ‘misurare l’intensità delle carezze’- affermano Vola e Andreoni - ma che è utile, per trarre informazioni essenziali per migliorare ancora l’assistenza offerta alle nostre Sorelle e ai nostri Fratelli Preziosi".

La ricerca va nel concreto: dimostra che nelle strutture in cui è relativamente maggiore la spesa in personale, è maggiore la qualità relazionale percepita: "Rispetto all’unico riferimento al momento disponibile – la rilevazione canadese – la più alta qualità relazionale è associata a un costo stimato di circa 2800 euro per posto persona all’anno. 8 euro al giorno". Un’analisi ulteriore ha rilevato la correlazione statisticamente significativa tra percezione della qualità relazionale e livello percepito della qualità di vita. Questo a riprova del valore della carezza, direttamente associata alla più ampia soddisfazione di vita.