Come funziona la Rete Ferroviaria Italiana: viaggio nella sala controllo nazionale (Episodio 1) Quando sulla rete ferroviaria nazionale qualcosa va storto, come nel caso di alluvioni, terremoti e tempeste di neve, tutte le difficoltà vengono gestite da una stanza interrata di Roma, non lontana da Porta Pia, che si chiama Sala Operativa Nazionale