Trasporti e mobilità. Ben 96 miliardi di euro per 15mila progetti

A Bruxelles si apre la 23esima Settimana europea delle regioni e delle città, in occasione della quale il Comitato europeo delle regioni pubblica la Relazione annuale, una panoramica completa delle sfide più urgenti che i territori devono affrontare insieme alle soluzioni locali che orienteranno le decisioni politiche per il futuro dell’Unione.

In linea con le nuove priorità per il 2025-2030, temi caldi sono sicuramente la percezione e la risposta alla crisi climatica ed energetica, la transizione demografica, le nuove esigenze di investimento e la preparazione alle crisi future. Questo appuntamento è anche un’occasione per scattare una fotografia di come la situazione italiana si è evoluta finora. A questo scopo, è utile fare una panoramica di dati dei differenti campi d’azione delle politiche di coesione.

Considerando tutti i cicli di programmazione rilevanti attuati dal 2000 a oggi, la spesa maggiore – circa 96 miliardi di euro – è andata a trasporti e mobilità. Oltre 15mila progetti finanziati per rafforzare linee ferroviarie e stradali, connessioni portuali, intermodalità, decongestione delle aree urbane. La quota di persone che hanno preso il treno almeno una volta nell’anno 2024, sul totale della popolazione over 14, era pari al 35,8%, nel 2005 il 29,3%; la quota di utenti di mezzi pubblici, sul totale di chi si sposta per motivi di lavoro o studio, nel 2024 era 18,8%, rispetto al 19,7% registrato nel 2000.

Segue, a una certa distanza, il settore dell’ambiente, inteso come gestione di rifiuti e acque reflue, prevenzione di rischi, adattamento al cambiamento climatico, promozione e protezione della biodiversità: fondi per circa 43 miliardi, quasi 27mila progetti. Poco lontano si assesta la competitività delle imprese: 40 miliardi e oltre 230mila progetti per la creazione di nuove aziende, ampliamento e ammodernamento degli stabilimenti.

Particolare attenzione ai settori dell’inclusione sociale e salute, con 29 miliardi spesi finora, e di occupazione e lavoro, con 28 miliardi spesi. Nel primo caso, pesa l’indice di povertà relativa che definisce la quota di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà: in Italia è passato dal 12,8% del 2014 al 14,5% del 2023. Nel Mezzogiorno nel 2014 era pari a 24% e nel 2023 è aumentato al 24,6%. Nel secondo caso, si registrano oltre un milione di progetti finanziati e un leggero aumento per quanto riguarda le imprese individuati a titolarità femminile: dal 25,4% del 2000 al 26,7% del 2022, in particolare nel Mezzogiorno dal 26,2% del 2000 al 27,5% del 2022, valori superiori alla media nazionale.

Negli ultimi anni, la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione/formazione (Neet) in Italia si è mantenuta su valori elevati: dal 23,2% del 2018 al 16,1% del 2023, da 33,6% a 24,7% per lo stesso arco temporale nelle regioni del Mezzogiorno. Questo emerge dall’analisi del settore istruzione e formazione, che è riuscito a intercettare finora circa 24 miliardi di euro per oltre 371mila progetti.

Necessità di insistere maggiormente anche nell’ambito di ricerca e innovazione (23 miliardi), dunque i progetti – oltre 45mila finanziati – che riguardano lo sviluppo e la sperimentazione anche in ottica industriale, il potenziamento delle strutture e il trasferimento tecnologico alle imprese. La percentuale di ricercatori sul totale degli occupati nelle imprese è passata in Italia da 0,3% nel 2010 ad appena lo 0,5% nel 2021.

