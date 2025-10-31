Italia in ritardo sui fondi strutturali europei, speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili. Cosa succede ora

Roma, 31 ottobre 2025 – A metà del periodo di programmazione 2021-2027, l’Italia ha speso solo l’8% dei 74,8 miliardi di euro disponibili tra fondi Fesr, Fse+, Just Transition Fund e Feampa. La cifra, pari a circa 6 miliardi, evidenzia come la priorità data al Pnrr abbia “schiacciato” i fondi strutturali, costringendo amministrazioni centrali e regionali a concentrare risorse e capacità progettuali sul Recovery Fund, con scadenza ormai ravvicinata ad agosto 2026.

I numeri sono eloquenti: secondo il bollettino dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con la Ue (Ragioneria generale dello Stato), le regioni meridionali si fermano al 5,4%, con punte minime in Molise (0,01%) e Sicilia (0,9%), mentre nel Centro-Nord si registra un 16,3% di spesa, trainato da Puglia e Campania per il Fse+. Il Fondo di sviluppo e coesione nazionale non è da meno: speso appena il 4,1% di 34,9 miliardi, con i 29,3 miliardi degli Accordi per la coesione fermi al 4,5%.

La riprogrammazione di medio periodo è quindi urgente. La Commissione Ue ha autorizzato una riallocazione verso priorità come difesa, resilienza idrica, housing, energia e competitività, garantendo prefinanziamenti extra e proroga fino al 2030. La cabina di regia guidata dal ministro Foti ha approvato spostamenti per 2,6 miliardi di fondi Ue, destinati a reti idriche, transizione energetica, tecnologie strategiche e formazione.

Nonostante le difficoltà, l’Italia emerge come esempio di buona gestione nel coordinamento tra Pnrr e fondi strutturali. La Corte dei conti europea sottolinea come il nostro Paese abbia limitato il rischio di doppio finanziamento, grazie al censimento elettronico dei progetti e al sistema ReGis, che permette controlli incrociati tra Recovery Fund e coesione. Progetti come la tratta Bicocca-Catenanuova della linea ferroviaria ad alta velocità Palermo-Catania hanno visto un riallineamento tra i due strumenti, evitando sprechi.

Restano però criticità: l’uso dei fondi per sostenere le imprese è ancora marginale, e le riforme necessarie per migliorare il contesto imprenditoriale – dal lavoro alla pubblica amministrazione – procedono lentamente. Il Recovery Fund potrebbe diventare un volano per la competitività, ma il suo potenziale è largamente inespresso.

In sintesi, l’interazione tra fondi di coesione e Pnrr mostra un’Italia efficiente nel controllo, ma ancora in ritardo nell’esecuzione: accelerare la spesa dei fondi strutturali e completare le riforme diventa cruciale per non sprecare l’opportunità storica dei capitali europei.