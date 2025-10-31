Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
La Sfida della Coesione Europea
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaTrump UcrainaSindaco di New YorkHalloween 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
La Sfida della Coesione EuropeaItalia in ritardo sui fondi strutturali europei, speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili. Cosa succede ora
31 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. La Sfida della Coesione Europea
  4. Italia in ritardo sui fondi strutturali europei, speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili. Cosa succede ora

Italia in ritardo sui fondi strutturali europei, speso solo l’8% dei 74,8 miliardi disponibili. Cosa succede ora

In vista della scadenza di agosto 2026, emerge come la priorità data al Pnrr abbia ‘schiacciato’ i fondi strutturali, con il rischio di sprecare l’opportunità storica dei capitali Ue

Italia in ritardo sulla spesa dei fondi strutturali europei

Italia in ritardo sulla spesa dei fondi strutturali europei

Roma, 31 ottobre 2025 – A metà del periodo di programmazione 2021-2027, l’Italia ha speso solo l’8% dei 74,8 miliardi di euro disponibili tra fondi Fesr, Fse+, Just Transition Fund e Feampa. La cifra, pari a circa 6 miliardi, evidenzia come la priorità data al Pnrr abbia “schiacciato” i fondi strutturali, costringendo amministrazioni centrali e regionali a concentrare risorse e capacità progettuali sul Recovery Fund, con scadenza ormai ravvicinata ad agosto 2026.  

I numeri sono eloquenti: secondo il bollettino dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con la Ue (Ragioneria generale dello Stato), le regioni meridionali si fermano al 5,4%, con punte minime in Molise (0,01%) e Sicilia (0,9%), mentre nel Centro-Nord si registra un 16,3% di spesa, trainato da Puglia e Campania per il Fse+. Il Fondo di sviluppo e coesione nazionale non è da meno: speso appena il 4,1% di 34,9 miliardi, con i 29,3 miliardi degli Accordi per la coesione fermi al 4,5%.  

La riprogrammazione di medio periodo è quindi urgente. La Commissione Ue ha autorizzato una riallocazione verso priorità come difesa, resilienza idrica, housing, energia e competitività, garantendo prefinanziamenti extra e proroga fino al 2030. La cabina di regia guidata dal ministro Foti ha approvato spostamenti per 2,6 miliardi di fondi Ue, destinati a reti idriche, transizione energetica, tecnologie strategiche e formazione.  

Nonostante le difficoltà, l’Italia emerge come esempio di buona gestione nel coordinamento tra Pnrr e fondi strutturali. La Corte dei conti europea sottolinea come il nostro Paese abbia limitato il rischio di doppio finanziamento, grazie al censimento elettronico dei progetti e al sistema ReGis, che permette controlli incrociati tra Recovery Fund e coesione. Progetti come la tratta Bicocca-Catenanuova della linea ferroviaria ad alta velocità Palermo-Catania hanno visto un riallineamento tra i due strumenti, evitando sprechi.

Restano però criticità: l’uso dei fondi per sostenere le imprese è ancora marginale, e le riforme necessarie per migliorare il contesto imprenditoriale – dal lavoro alla pubblica amministrazione – procedono lentamente. Il Recovery Fund potrebbe diventare un volano per la competitività, ma il suo potenziale è largamente inespresso.  

In sintesi, l’interazione tra fondi di coesione e Pnrr mostra un’Italia efficiente nel controllo, ma ancora in ritardo nell’esecuzione: accelerare la spesa dei fondi strutturali e completare le riforme diventa cruciale per non sprecare l’opportunità storica dei capitali europei.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata