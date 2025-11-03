Riforma della coesione, 3,4 miliardi nei primi accordi tra Governo e ministeri. Per ambiente ed energia la dotazione maggiore

Roma, 3 novembre 2025 – Prosegue l’attuazione della riforma delle politiche di coesione: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato il via libera ai primi sette accordi con ministeri e amministrazioni centrali per il finanziamento di progetti e investimenti in settori-chiave quali ambiente, cultura, agricoltura, innovazione digitale, inclusione sociale, politiche giovanili e sport. Valore complessivo degli interventi: 3,4 miliardi di euro, di cui due miliardi di euro finanziati direttamente attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e 1,4 miliardi di euro di ulteriori cofinanziamenti. “Un passo in avanti nel cammino intrapreso dal Governo per costruire una Nazione più forte e coesa, utilizzando al meglio i fondi della politica di coesione, strumento fondamentale per ridurre i divari territoriali”, ha dichiarato la premier.

La priorità della questione energetica

In precedenza, erano già stati siglati 21 accordi con le Regioni e le Province autonome, con risorse liberate per oltre 45 miliardi di euro, che rappresentano la dimensione territoriale della coesione sociale europea. Con queste nuove intese, l’obiettivo è rendere le politiche operative anche a livello centrale, tramite interventi mirati su ambiti strategici dello Stato. Primo fra tutti, il settore energetico. Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica va la dotazione maggiore: 1,162 miliardi del Fondo sviluppo e coesione più ulteriori 1,009 miliardi (totale: 2 miliardi e 171 milioni di euro) per 95 interventi previsti in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica, rischio idrogeologico, gestione idrica e biodiversità.

Invertire il trend della dispersione giovanile

La seconda dotazione più cospicua va al ministero per lo Sport e i Giovani. Un totale di 432 milioni di euro, di cui 180 milioni sono già devoluti a interventi specifici nei territori interessati dal Decreto “Caivano bis”. Restano 220 milioni, più 32 milioni di cofinanziamento, per il potenziamento dell’impiantistica sportiva nelle aree degradate, inclusi gli oratori, con l’obiettivo di contrastare la dispersione giovanile. Segue a stretto giro il dipartimento per la Disabilità, cui vanno in tutto 390 milioni destinati a potenziare autonomia, partecipazione sociale e sviluppo di competenze delle persone con disabilità.

Turismo per riscoprire le radici

Per i progetti del ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale sono messi a disposizione 200 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione, cui si aggiungono 35 milioni di euro di cofinanziamento, per un totale di 235 milioni dedicati alla promozione del “turismo di ritorno”, la valorizzazione dei borghi e delle riserve naturali in località meno note. Alla Cultura vanno circa 182 milioni di euro complessivi per 27 interventi previsti che garantiscono continuità su progetti già avviati per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico,

Qualità dell’aria e banda ultra-larga

Oltre 113 milioni di euro sono destinati al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste per due linee di intervento: incentivi alle piccole e medie imprese agricole, pesca e acquacoltura rivolti all’innovazione, e adozione di macchine di precisione e di tecniche innovative per garantire il miglioramento della qualità dell’aria. Chiudono la carrellata i 98 milioni di euro destinati al Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da articolare in due linee d’azione che supportino la strategia italiana per la banda ultra-larga, in particolare nei territori fragili e strategici.