RegioStars Awards 2025, ecco il volto innovativo dell’Europa: chi sono i vincitori

Roma, 17 ottobre 2025 – Dalle città costiere dell’Atlantico alle campagne polacche, l’Europa ha mostrato il suo volto più innovativo. È successo a Bruxelles, durante la Settimana delle regioni e delle città europee 2025, l’evento annuale di riferimento per le politiche di coesione dell’Unione europea. Organizzata dalla Direzione generale per la politica regionale e urbana della Commissione europea e dal Comitato europeo delle regioni tra il 13 e il 15 ottobre, la manifestazione ha riunito nella capitale belga migliaia di partecipanti provenienti da istituzioni europee, autorità locali e regionali, università, settore privato e società civile.

Con il tema ‘Shaping Tomorrow, Together’, l’edizione 2025 ha puntato i riflettori su come città e regioni possano essere motori di innovazione, crescita e sostenibilità. Uno degli appuntamenti più attesi è stata la cerimonia di premiazione dei RegioStars Awards 2025, che ha riconosciuto cinque progetti europei come esempi virtuosi di utilizzo dei fondi europei per affrontare sfide locali e promuovere lo sviluppo sostenibile. Con 266 candidature da tutta Europa, queste iniziative offrono spunti e modelli replicabili per altre regioni, inclusa l’Italia, che possono trarre ispirazione da queste esperienze per sviluppare programmi simili nel proprio contesto.

Tra i vincitori di quest’anno spicca Ageo – Atlantic Geohazard Risk Management, che ha trionfato nella categoria ‘Un’Europa verde’. Coinvolgendo Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda e Regno Unito, il progetto ha sviluppato sistemi innovativi per la gestione dei rischi geologici, integrando osservazioni satellitari e dati scientifici con la partecipazione attiva delle comunità locali. L’iniziativa è un esempio di cooperazione transnazionale, resilienza climatica e coinvolgimento civico, e ha ricevuto anche il premio del pubblico grazie ai circa 2.000 voti dei cittadini europei.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria ‘Un’Europa connessa’, invece, è stato un progetto tedesco, chiamato Monocab Owl – New Mobility on Old Tracks. Monocab Owl ha introdotto un sistema di cabinovia monorotaia stabilizzata da giroscopio, offrendo trasporto pubblico autonomo e su richiesta. Questa soluzione tecnologica innovativa integra mobilità sostenibile e inclusione, migliorando le connessioni tra aree urbane e rurali e riducendo la dipendenza dall’automobile privata.

L’Irlanda del Nord e il Regno Unito hanno visto il riconoscimento del Shankill Shared Women’s Centre, premiato nella categoria ‘Un’Europa più vicina ai cittadini’. Nato nel 1987 come gruppo locale impegnato nell’educazione femminile, il centro è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per la formazione, la consapevolezza sanitaria, l’assistenza all’infanzia e le attività per giovani donne nell’area di Belfast e oltre. Il centro offre uno spazio sicuro e condiviso per donne e famiglie provenienti da comunità protestanti e cattoliche, promuovendo la coesione sociale e la pace locale. È un esempio concreto di come iniziative comunitarie possano favorire l’inclusione e l’empowerment femminile.

Il vincitore del premio per ‘Un’Europa sociale e inclusiva’ arriva, poi, dalla Repubblica Ceca. L’iniziativa Early Support for Families at Risk si è concentrata sulla prevenzione e l’intervento precoce dei disturbi mentali nelle donne durante il periodo perinatale. Ha sperimentato metodi per identificare le donne a rischio e, in collaborazione con altre organizzazioni, ha istituito un sistema per garantire un accesso rapido al necessario supporto sanitario e sociale.

La Polonia, infine, ha conquistato il riconoscimento nella categoria ‘Un’Europa competitiva e intelligente’ con Satellite Radar-Based Fertilisation Maps. Il progetto sfrutta immagini radar satellitari per monitorare la crescita delle colture e ottimizzare l’uso dei fertilizzanti, migliorando l’efficienza agricola e la sostenibilità ambientale. Un esempio di agricoltura di precisione che potrebbe essere replicato anche in contesti italiani, dove la tradizione agricola e l’eccellenza delle materie prime alimentano un settore chiave dell’economia nazionale, oggi chiamato a coniugare innovazione e sostenibilità per affrontare le sfide del cambiamento climatico senza compromettere la qualità che lo contraddistingue.