Carmine Pinto
LA SFIDA DELLA COESIONE EUROPEA
11 ott 2025
ELETTRA BERNACCHINI
Politiche europee di coesione: dacci il tuo parere

Cos'è la coesione sociale? Quando impatta sulla vita quotidiana? Un questionario di sei domande più una per rispondere alle esigenze dei lettori

Le politiche di coesione Ue mirano a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali (Getty Images)

Roma, 11 ottobre 2025 – L’Italia insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea si trova nel pieno del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi per la coesione sociale. Bruxelles ha messo sul piatto oltre 300 miliardi di euro, una cifra imponente pensata per rilanciare le economie locali e ridurre il divario tra il Nord e il Sud dell’Europa. A un livello d’analisi macroscopico, si tratta in buona sostanza di una vera pioggia di finanziamenti, di cui il nostro Paese risulta essere tra i principali beneficiari con progetti che interessano soprattutto il Mezzogiorno. Digitalizzazione, riqualificazione urbana, sostegno alle imprese e inclusione sociale sono le aree d’interesse principali su cui si opera attraverso questi soldi. Ma quanto, di tutto questo, arriva davvero ai cittadini? Proviamo a capirlo.

Politiche di coesione: cosa sappiamo

Le politiche di coesione sono uno dei pilastri fondamentali dell’Unione Europea, nate con l’obiettivo di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le diverse regioni del continente attraverso finanziamenti strutturali. Ci sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo di coesione, riservato però ai Paesi con un reddito più basso. Nel tempo, però, si sono sviluppate anche delle zone d’ombra: la lentezza burocratica nel procedere con gli step della progettazione, la difficoltà di spendere in tempo le risorse stanziate e il conseguente rischio di perdere i finanziamenti e perdere credibilità agli occhi dell’Unione europea. In questo quadro, è forse utile cercare di chiarire i dubbi, le domande e le perplessità che cittadini e cittadine hanno in modo da incentivare l’accesso a queste risorse.

Sei semplici domande più una sulla coesione

Proviamo a far fronte a questa esigenza proponendo un agile questionario, attraverso cui il lettore può fornire il suo parere sul tema delle politiche di coesione e aiutare l’informazione a fornire contenuti utili. Cosa viene in mente quando si parla di coesione sociale? Qual è l’impatto dei programmi europei sulla vita quotidiana? In quali ambiti serve rafforzare l’attenzione? A queste altre domande è possibile rispondere attraverso il questionario “Politiche europee e coesione sociale”.

