Politiche di coesione tra passato e futuro: le sfide dopo la riforma

Roma, 6 ottobre 2025 – Con la Settimana europea delle Regioni e delle Città 2025 ormai alle porte – a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre – anche l’Italia come gli altri Paesi Ue si appresta a fare i conti con lo stato dell’arte in termini di politiche di coesione sociale. Si tratta di strategie che mirano a ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali tra le diverse regioni favorendo uno sviluppo equilibrato, l’occupazione lavorativa, l’inclusione sociale e la mobilità dei cittadini. Concretamente, l’Ue mette a disposizione denaro di cui Stati membri, amministrazioni, enti e soggetti riconosciuti posso usufruire, attraverso piani di attuazione, per sostenere progetti di sviluppo caratterizzati in base alle specifiche esigenze territoriali.

Com’è andata con l’ultimo ciclo

La distribuzione dei fondi si articola per cicli di programmazione e l’ultimo che si è concluso, da cui si possono trarre alcune considerazioni, è quello 2014-2020. Su 158 miliardi di euro di costo pubblico monitorato (il totale dei finanziamenti pubblici a disposizione per i progetti), di cui quasi 133 miliardi di costo risorse coesione (la quota proveniente specificatamente dalle risorse europee e nazionali delle politiche di coesione), e oltre 1 milione di progetti coinvolti, risultano ad oggi spesi circa 86 miliardi in totale, di cui 81,4 solo di risorse coesione, e solo il 19% dei progetti effettivamente concluso. La maggior parte dei progetti (68%) risulta ancora in corso. I settori dove si è intervenuto maggiormente sono stati trasporto e mobilità, competitività delle imprese, occupazione e ambiente, con la Lombardia che è riuscita ad attrarre la maggior parte delle risorse, seguita dalle regioni del Mezzogiorno.

Il rischio del disimpegno

A luglio di quest’anno la Commissione europea ha certificato la spesa relativa ai programmi cofinanziati con il ciclo 2014-2020 per un importo complessivo di quasi 48 miliardi di euro, comprensivo dei 14,2 miliardi di euro aggiuntivi assegnati con REACT-EU nel periodo 2020-2021 per il contrasto agli effetti della pandemia da Covid-19. La cifra corrisponde a un assorbimento del 99,82% (fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud) della dotazione finanziaria complessiva in quota Ue assegnata all’Italia (con una flessibilità del 15% tra gli assi dei Programmi). Il dato appare dunque positivo, segnala una buona capacità del Paese nell’attivazione dei progetti e nel coinvolgimento di molteplici enti locali e regionali. Restano, però, alcuni miliardi da spendere entro le date prestabilite pena l’attivazione della clausola di disimpegno: se uno Stato membro o una regione non riesce a rendicontare le spese per i progetti finanziati dai fondi Ue, quei soldi vengono revocati dalla Commissione.

Criticità italiane

Nel momento in cui scriviamo, siamo nel pieno del ciclo di programmazione 2021-2027 e il trend finora appare abbastanza allineato ai precedenti: su oltre 93mila progetti monitorati, solo l’1% risulta concluso e il 36% non ancora avviato. L’analisi di quanto accaduto finora in termini di gestione dei finanziamenti europei evidenzia almeno tre macro-punti deboli per l’Italia. Anzitutto, una frammentazione e un valore medio dei progetti relativamente basso, caratteristiche che possono ridurre l’efficacia delle azioni sul territorio e di contro aumentare i costi di gestione. A questo si collegano le complessità burocratiche nell’approvazione dei programmi e i ritardi nello spendere nelle fasi intermedie dei progetti, con il rischio di veder sfumare le risorse.

Cosa dice la riforma delle politiche di coesione

Ulteriori sfide sono state introdotte con la revisione intermedia dei fondi di coesione approvata dal Parlamento Ue nel 2025. La riforma consente di riassegnare i finanziamenti 2026-2027 nella direzione delle nuove priorità dell’Unione: difesa e mobilità militare, con attenzione particolare ai progetti a duplice uso civile e militare, cybersecurity, resilienza idrica, abitazioni accessibili e sostenibili, decarbonizzazione, infrastrutture energetiche e preparazione civile. Per l’Italia in particolare questa dovrebbe essere un’occasione per diminuire il divario tra Nord e Sud, approfittando del fatto che una parte dei fondi coesione possono ora essere sfruttati nell’ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Step), l’iniziativa volta a sostenere l’autonomia strategica dell’Ue. Fondamentale sarà l’adeguamento dei programmi entro fine anno.

Verso una gestione dei fondi più centralizzata

Un ulteriore elemento del dibattito è l’intenzione contenuta nella proposta di bilancio pluriennale dell’Ue per il 2028-2034 presentata dalla Commissione di un approccio meno regionalizzato, e quindi più centralizzato, nella distribuzione delle risorse. Se l’idea è quella di semplificare e uniformare la governance, il timore è duplice. In generale che si snaturi il senso stesso delle politiche di coesione, pensate appositamente per rispondere alle specificità dei territori, e da parte delle regioni più forti nella gestione dei soldi c’è la paura di vedersi sfilare delle opportunità di crescita e di vedere ridotta la loro autonomia decisionale. Questo e la riforma rimescolano le carte in tavola sul futuro del bilancio europeo dopo il 2027 e sarà interessante capire cosa emergerà dagli incontri di enti regionali e locali a Bruxelles la prossima settimana.