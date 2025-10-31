Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
La Sfida della Coesione Europea
L'Umbria e l'ambiente. Grazie ai fondi europei si va in bici lungo il Tevere
31 ott 2025
CHIARA GIACOBELLI
La Sfida della Coesione Europea
L’Umbria e l’ambiente. Grazie ai fondi europei si va in bici lungo il Tevere

Finanziamento da 5,8 milioni di euro destinati al territorio regionale. Focus su mobilità dolce, qualità della vita e paesaggio. Restituito alla collettività uno dei luoghi più identitari dell’area perugina.

Lungo. gli argini realizzate piste ciclo-pedonali ottenute da materiali locali

Lungo. gli argini realizzate piste ciclo-pedonali ottenute da materiali locali

La politica di coesione, concepita per rafforzare l’equilibrio economico, sociale e territoriale tra le diverse regioni europee, trova nel territorio umbro un fertile terreno di applicazione. Attraverso fondi europei e nazionali, essa mira infatti a rimuovere le disparità, promuovendo una crescita armonica e inclusiva.

In questo contesto si inserisce il progetto di coesione sociale volto alla valorizzazione delle sponde del Tevere mediante la creazione e la riqualificazione di percorsi ciclo-pedonali: un’iniziativa emblematica della sinergia tra sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana.

Finanziato con un totale di 5,8 milioni di euro nell’ambito dei programmi PSR 2007-2013 e del POR FESR 2014-2020, il progetto coniuga mobilità dolce e qualità del paesaggio, restituendo alla collettività uno dei luoghi più identitari dell’area perugina.

L’intervento si è articolato in più stralci, tra cui gli ultimi due, già completati, interessano i tratti Villa Pitignano–Ponte Felcino e Ponte Valleceppi–Ponte San Giovanni. In questi segmenti che interessano l’intero progetto sono stati regolarizzati gli argini fluviali, realizzando così piste ciclo-pedonali ottenute da materiali locali. Sono state inoltre installate lungo l’intero itinerario immerso nella natura protezioni in pietra o legno, predisposti sistemi di regimazione delle acque e valorizzata la segnaletica lungo il percorso.

Il terzo e ultimo stralcio, in fase ancora di esecuzione, prevede la costruzione di una passerella sul Tevere pensata per facilitare l’accesso al bosco didattico di Ponte Felcino, luogo di educazione ambientale e fruizione collettiva. L’intervento – sostenuto nei suoi totali investimenti da fondi europei, Fondo di Rotazione e Regione Umbria – ha portato alla riqualificazione di aree naturali estese per circa 3.000 metri.

Esiste, tuttavia, un piano più ampio di valorizzazione della Ciclovia del Tevere, che collega il confine toscano a Perugia per un’estensione complessiva che raggiunge una lunghezza di 79 chilometri.

Come dichiarato dall’Ufficio Tecnico della Regione: "Questi lavori hanno permesso di mettere in esercizio l’itinerario del Tevere in un contesto paesaggistico di grande qualità. Molto è già stato fatto, mentre sono tuttora in campo le nuove attività di progettazione del tratto Perugia-Orvieto, dove la Ciclovia del Tevere si andrà a collegare alla Ciclovia del Sole (Orvieto-Roma), ancora da realizzare".

L’itinerario cicloturistico è suddiviso in due tappe: la prima da San Giustino a Umbertide (44,5 km), la seconda da Umbertide a Ponte San Giovanni (40,6 km di media difficoltà). I tracciati alternano strade asfaltate a bassa intensità di traffico e lunghi tratti sterrati, offrendo un’esperienza immersiva nei paesaggi della Valtiberina.

Tra le tappe più suggestive si segnalano due cittadine: San Giustino, celebre per il Castello Bufalini e per essere stato teatro della prima coltivazione di tabacco in Italia nel 1575, oggi testimoniata dal Museo della Storia e Scienza del Tabacco; Umbertide, borgo medievale noto per la sua rocca, la chiesa ottagonale di Santa Maria della Reggia e l’Abbazia di Monte Corona.

Pagina a cura

della Redazione Speciali

(Ha collaborato

Chiara Giacobelli)

© Riproduzione riservata