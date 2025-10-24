Le politiche di coesione europee tra miti e fatti

C’è chi le considera un pozzo senza fondo di burocrazia, chi un salvagente per le regioni più deboli e chi, semplicemente, non ne ha mai sentito parlare. Le politiche di coesione europee sono da decenni sospese tra mito e realtà, tra la percezione di spreco e la concretezza di migliaia di opere, imprese e comunità che grazie a quei fondi hanno potuto rinascere. Ma quanta verità c’è nei luoghi comuni sulle politiche di coesione europee? Proviamo a rispondere ad alcune delle preoccupazioni più frequenti.

1. Solo i Paesi più poveri beneficiano delle politiche di coesione grazie al finanziamento dei ricchi.

Tra le critiche più ricorrenti degli euroscettici vi è l’idea che l’Unione europea trasferisca risorse dai Paesi più sviluppati a quelli più poveri, senza generare vantaggi tangibili per i contributori netti. Infatti, in alcuni Stati membri, che dispongono altrimenti di risorse limitate, i fondi europei finanziano fino all’80% degli investimenti pubblici. Ma la spesa regionale dell’Ue non è destinata solo a queste zone: i fondi di coesione arrivano in tutte le regioni e in tutti i Paesi comunitari, contribuendo a rafforzare l’economia europea nel suo insieme.

La Germania, ad esempio, uno dei maggiori contributori dell’Unione europea, beneficia di quasi 20 miliardi di euro di finanziamenti nel periodo 2021-2027, grazie ai fondi Fesr, Fse+ e Jtf. È la stessa cifra destinata alla Grecia, mentre la Bulgaria prende circa la metà, ovvero 10 miliardi di euro nello stesso periodo, attraverso i fondi Fesr, Fse+, Fc e Jtf.

Oltre agli investimenti diretti, i Paesi più ricchi beneficiano anche degli effetti positivi (“spill-over”) dei progetti finanziati in Stati meno sviluppati. I contratti per la realizzazione di tali iniziative, infatti, sono spesso aggiudicati da imprese provenienti dai Paesi contributori netti. Ad esempio, diverse ditte edili tedesche e austriache sono presenti in modo significativo in Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

2. I fondi Ue sono mal gestiti.

Poiché quasi il 75% della spesa dell’Ue è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dai governi nazionali, anche questi ultimi condividono la responsabilità di ridurre al minimo gli errori. La Commissione collabora strettamente con loro per garantire che i fondi siano spesi in modo efficace ed efficiente.

Da parte sua, se la Commissione rileva che i fondi dell’Ue sono stati spesi in modo scorretto, interviene. Nel 2017, ad esempio, sui fondi erogati ai beneficiari in tutta l’Unione e oltre, quasi 3 miliardi di euro sono stati recuperati dalla Commissione o reindirizzati verso altri progetti.

Gli errori nella spesa dell’Ue, inoltre, sono generalmente errori amministrativi, ad esempio quando mancano documenti. Questo non costituisce frode e tali errori di solito non compromettono il risultato finale di un progetto. Secondo l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), le irregolarità nella gestione dei finanziamenti della coesione rappresentavano appena l’1,8% dei pagamenti tra il 2013 e il 2017. Solo una minima parte di queste irregolarità è stata effettivamente considerata fraudolenta, un dato che è comunque in costante diminuzione negli ultimi anni.

3. Alcuni Paesi hanno un tasso molto basso di utilizzo dei fondi di coesione.

Secondo la Corte dei conti, l’organo di revisione esterno indipendente dell’Unione europea, il cosiddetto ‘tasso di assorbimento’ per il periodo 2007-2013 era pari al 97,2% nel 2018. Dato in miglioramento rispetto al periodo precedente (2000-2006), quando si attestava al 96%.

Inoltre, una riforma recentemente approvata dal Parlamento europeo consente ai Paesi e alle regioni di destinare fondi a nuovi obiettivi, quali capacità industriali di difesa e mobilità militare, resilienza idrica (compreso l’accesso all’acqua), abitazioni accessibili e sostenibili, decarbonizzazione, infrastrutture energetiche e preparazione civile, stimolando ulteriormente le spese.

4. I finanziamenti della politica di coesione provocheranno perdite di posti di lavoro nei Paesi membri più ricchi sostenendo la delocalizzazione delle imprese verso Paesi più poveri.

Questo non può accadere secondo le nuove norme per il periodo 2021-2027, per una molteplicità di motivi. In primis, il sostegno finanziario diretto alle grandi imprese – quelle che si delocalizzano maggiormente – è escluso. Inoltre, è vietato qualsiasi contributo dell’Ue per la delocalizzazione di attività economiche da uno Stato membro a un altro se comporta la perdita di posti di lavoro nel primo. Infine, nell’ambito degli aiuti statali, le autorità responsabili dell’attuazione dei programmi sono obbligate a ricevere prova dal beneficiario che il contributo europeo non sostiene la delocalizzazione.

5. I fondi regionali sono inaccessibili.

I potenziali beneficiari sono tanti, ma la prima barriera all’accesso è rappresentata dalla mancanza di informazione. Vi rientrano enti pubblici, alcune organizzazioni del settore privato (in particolare le piccole imprese), università, associazioni, Ong e organizzazioni di volontariato. Persino le imprese straniere con sede nella regione coperta dal programma operativo pertinente possono presentare domanda, a condizione che rispettino le norme europee sugli appalti pubblici. Nella maggior parte dei casi, i finanziamenti vengono concessi ai progetti presentati. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle autorità competenti locali.