Da Camerino un laboratorio per l’Europa verde: il ‘modello’ Marlic delle Marche

Scoprire nuovi materiali e tecnologie ispirate ai principi dell’economia circolare – riuso, riciclo e valorizzazione delle materie prime e seconde – che guidino il settore manifatturiero verso un processo di innovazione sostenibile. Non è la descrizione di una start up della Silicon Valley, bensì l’obiettivo di Marlic, acronimo di Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites, il laboratorio con base a Camerino (Macerata) nato dalla convergenza di 27 partner pubblici e privati, tra cui Enea, Cnr, Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Urbino e numerose imprese locali: : un modello virtuoso di innovazione sostenibile reso possibile dai fondi europeo per la coesione sociale.

Il progetto, finanziato con 5 milioni di euro attraverso il Programma Regionale Marche FESR 2014-2020, si tratta di una delle esperienze più significative di ricerca applicata e trasferimento tecnologico promosse dalla Regione Marche nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente 2014-2020 dedicata alla “Manifattura sostenibile”. Al centro opera un gruppo di giovani ricercatori provenienti da università e aziende, con competenze che spaziano dalla chimica dei materiali alla progettazione industriale. Le loro attività mirano a trasformare i risultati scientifici in applicazioni concrete, dallo sviluppo di materiali riciclati o biobased fino a soluzioni avanzate per l’industria manifatturiera, che secondo dati di Confartigianato rappresenta l’11,4% del totale dell’economia marchigiana, più alto rispetto al 7,8% della media italiana.

All’interno di Marlic operano cinque settori specializzati. Il Chem Lab, che dispone di strumentazioni avanzate per la caratterizzazione chimica dei materiali plastici e compositi, consentendo di analizzarne comportamento termico, visco-elastico e qualità delle materie prime. Queste tecnologie permettono di studiare materiali provenienti da riciclo o da fonti rinnovabili. Il Horizon Lab, vengono studiate la funzionalizzazione dei polimeri, la compatibilità dei componenti e la sintesi di additivi innovativi in grado di migliorare le prestazioni finali del materiale, con possibilità di trasferire le tecnologie su scala industriale. Gli Image Labs, grazie a microscopi ottici ed elettronici (Sem) e sistemi di spettroscopia infrarossa, permettono di osservare la morfologia del composito e rilevare difetti, disomogeneità o contaminanti, garantendo così un controllo accurato della qualità. Nel Dyno Lab si testa la resistenza all’impatto, l’invecchiamento accelerato e l’esposizione solare, simulando l’intero ciclo di vita del prodotto. Infine, il Volatiles Lab analizza la frazione volatile dei materiali, valutandone l’impatto sulle prestazioni e la stabilità, contribuendo a migliorare la sicurezza e la sostenibilità dei prodotti sviluppati.