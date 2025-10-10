Fondi strutturali e fondi di investimento: come funzionano e a chi vanno le risorse

Nell’Unione europea la politica di coesione rappresenta da decenni il principale strumento per ridurre le disuguaglianze tra territori e cittadini, promuovere crescita e solidarietà. Ma dietro ai principi generali e agli obiettivi strategici ci sono strumenti operativi precisi, che trasformano le intenzioni in risorse disponibili per i Paesi membri. Si tratta dei fondi strutturali e di investimento, tra cui tre hanno un ruolo chiave: Fesr, Fse+ e Fondo di coesione.

Il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo gli squilibri tra le regioni. Per il periodo 2021-2027 finanzia tutti i cinque gli obiettivi della politica di coesione, ovvero investimenti in un’Europa più competitiva e intelligente (innovazione, PMI, digitalizzazione), più verde e resiliente, più connessa (mobilità), più sociale (occupazione, istruzione, inclusione, cultura e turismo sostenibile) e più vicina ai cittadini, grazie a progetti di sviluppo urbano e locale. Le risorse sono gestite con responsabilità condivisa: la Commissione europea assegna i fondi, ma sono le amministrazioni nazionali e regionali a scegliere i progetti e a occuparsi della gestione quotidiana. Una quota rilevante, almeno il 30%, è destinata a obiettivi climatici, e tutte le regioni devono concentrare parte significativa delle risorse su innovazione e transizione verde. Ne beneficia anche l’Italia: in Sicilia, con fondi Fesr, è stato potenziato l’aeroporto di Comiso per migliorare i collegamenti nell’isola; in Emilia-Romagna sono stati finanziati laboratori di ricerca universitari e start-up tecnologiche; in Puglia il programma ha contribuito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree industriali.

Il Fse+ (Fondo sociale europeo plus) è invece lo strumento principale per investire nelle persone. Con un budget complessivo di 142,7 miliardi di euro per il 2021-2027, riunisce in sé quattro programmi che nel periodo 2014-2020 erano separati (tra cui il Fondo di aiuti agli indigenti e l’Iniziativa occupazione giovani). Il suo compito è tradurre in realtà i 20 principi del Pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo occupazione, istruzione, sanità e inclusione. In Italia si traduce in corsi di formazione e riqualificazione, programmi contro la povertà, sostegno ai servizi sociali e iniziative per i gruppi più fragili. Non è solo un fondo per il lavoro, ma anche uno degli strumenti centrali per la ripresa post-pandemia, dopo che la crisi sanitaria ha aumentato le disuguaglianze e messo sotto pressione sistemi educativi e sanitari.

Il Fondo di coesione, infine, riguarda esclusivamente i Paesi con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media europea. Nel periodo 2021-2027 sostiene 15 Stati membri, tra cui Grecia, Portogallo, Polonia, Romania e Croazia, con investimenti nelle grandi infrastrutture dei trasporti (reti Ten-T) e nella protezione dell’ambiente. Anche qui almeno il 37% delle risorse deve contribuire agli obiettivi climatici. L’Italia non ne è beneficiaria diretta, ma resta coinvolta: rafforzare la crescita dei partner più deboli significa consolidare il mercato unico e rendere più equilibrata l’intera Unione.

Questi tre strumenti mostrano come la coesione europea non sia un concetto astratto, ma una politica che si traduce in opere, servizi e opportunità. La sfida, per l’Italia, è saperli utilizzare con efficacia, trasformando ogni euro disponibile in sviluppo concreto, capace di ridurre i divari interni e di rendere il Paese più competitivo e inclusivo.