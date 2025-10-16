Fondi per l’energia, si può fare di più

Fanalino di coda, per quanto riguarda l’ammontare di finanziamenti pubblici europei intercettati dall’Italia, è quello dell’energia: solo 7,5 miliardi sono stati spesi in progetti (circa 19mila monitorati) riguardanti le fonti rinnovabili, la promozione del risparmio energetico, la diffusione del tele-riscaldamento e del tele-raffreddamento. Nonostante questo, dando un occhio agli indicatori, i consumi di energia elettrica rinnovabile (incluso l’idroelettrico) sono passati in Italia dal 16% del 2000 al 36,9% del 2023 e addirittura nel Mezzogiorno ha raggiunto il 51,5% nel 2023, valore superiore alla media nazionale, partendo da un 4,6% osservato nel 2000. Ancora, in dieci anni, i consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica rispetto alla superficie dei centri abitati sono diminuiti in Italia dai 30,6 GWh/km2 del 2011 ai 24,4 GWh/km2 del 2022.

Poco più di 14 miliardi di fondi pubblici europei anche per il rafforzamento e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, in ottica soprattutto di sviluppo di competenze digitali e open government (capacità amministrativa). Inoltre, 12,4 miliardi sono andati al settore reti e servizi digitali, ovvero la gestione di infrastrutture di rete e connettività a banda larga e ultralarga e i servizi tecnologici per cittadini, aziende e scuole. Un indicatore positivo, ad esempio, è quello di accesso a internet delle famiglie italiane: era oltre il 70%, ha superato l’83% nel 2022, con le regioni del Sud vicine all’80%. Investimenti poi per 15 miliardi hanno interessato la macro area cultura e turismo, particolarmente colpita dagli effetti causati dalla pandemia da Covid-19.