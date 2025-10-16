Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
LA SFIDA DELLA COESIONE EUROPEA
LA SFIDA DELLA COESIONE EUROPEAFondi per l’energia, si può fare di più
16 ott 2025
Fondi per l’energia, si può fare di più

Fanalino di coda, per quanto riguarda l’ammontare di finanziamenti pubblici europei intercettati dall’Italia, è quello dell’energia: solo 7,5 miliardi sono stati spesi in progetti (circa 19mila monitorati) riguardanti le fonti rinnovabili, la promozione del risparmio energetico, la diffusione del tele-riscaldamento e del tele-raffreddamento. Nonostante questo, dando un occhio agli indicatori, i consumi di energia elettrica rinnovabile (incluso l’idroelettrico) sono passati in Italia dal 16% del 2000 al 36,9% del 2023 e addirittura nel Mezzogiorno ha raggiunto il 51,5% nel 2023, valore superiore alla media nazionale, partendo da un 4,6% osservato nel 2000. Ancora, in dieci anni, i consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica rispetto alla superficie dei centri abitati sono diminuiti in Italia dai 30,6 GWh/km2 del 2011 ai 24,4 GWh/km2 del 2022.

Poco più di 14 miliardi di fondi pubblici europei anche per il rafforzamento e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, in ottica soprattutto di sviluppo di competenze digitali e open government (capacità amministrativa). Inoltre, 12,4 miliardi sono andati al settore reti e servizi digitali, ovvero la gestione di infrastrutture di rete e connettività a banda larga e ultralarga e i servizi tecnologici per cittadini, aziende e scuole. Un indicatore positivo, ad esempio, è quello di accesso a internet delle famiglie italiane: era oltre il 70%, ha superato l’83% nel 2022, con le regioni del Sud vicine all’80%. Investimenti poi per 15 miliardi hanno interessato la macro area cultura e turismo, particolarmente colpita dagli effetti causati dalla pandemia da Covid-19.

