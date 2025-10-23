Emilia Romagna al top. La Regione ai primi posti negli investimenti europei

Classificata sempre come regione “più sviluppata” nelle risorse finanziarie delle Politiche di Coesione, la Regione Emilia Romagna ha investito in Infrastrutture per la ricerca, in Infrastrutture per la mobilità sostenibile, in Ambiente e contrasto al dissesto idrogeologico, Edilizia per l’Università e per la formazione d’eccellenza, Rigenerazione delle città, Strategie territoriali integrate, Impianti sportivi e Capacità amministrativa. Progetti, poli d’eccellenza e rigenerazioni strategiche per i cittadini dei quali solo il 6% non sono stati avviati e il 31% sono ancora in corso.

Si va da grandi progetti, come quello della ‘Fondazione Tech&Food Academy – Nuovi saperi per l’agroalimentare’, a iniziative più piccole, ma non per questo secondarie, come il ripensamento di uno spazio urbano: un sottoponte, di per sé marginale, che viene reinserito nel tessuto della città.

L’Accademia per super tecnici dell’industria alimentare è un polo d’eccellenza nella regione Emilia Romagna, che riguarda a 360 gradi il settore agroalimentare, uno di quei grandi motori che trainano l’idea del Made in Italy nell’immaginario collettivo e globale. D’altronde la regione Emilia Romagna ha una grandissima esperienza e prestigio in materia “food”. Ora ha ben otto sedi dislocate su tutto il territorio e che interessa tutte le province come le sedi a Reggio Emilia, Parma, Bologna e Cesena, tre di esse nate proprio grazie ai progetti di Coesione Sociale. Parma, sede storica di pregiate industrie come Barilla, Mutti, Rizzoli e Rodolfi, (solo per citarne alcune) è sede di ben tre corsi, l’ultimo dei quali, il corso ‘Digital factory’, forma figure tecniche in grado di coniugare le competenze dell’Automazione e dell’information technology con le richieste delle industrie agroalimentari contribuendo così alla trasformazione digitale e all’innovazione delle imprese.

A Cesena invece il nuovo corso in ‘Food processing’ per diventare Tecnico superiore per la gestione delle produzioni e trasformazioni agroalimentari, mentre a Reggio Emilia c’è il percorso Its ‘Tecnico superiore store and retail manager’ con l’obiettivo di formare un profilo professionale che sappia gestire vari aspetti di un punto vendita della distribuzione organizzata.

"L’Emilia-Romagna è la food valley d’Italia - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare Alessio Mammi -. Abbiamo 44 produzioni Dop e Igp che generano valore per tutto il territorio e garantiscono economia, lavoro, sviluppo sociale e cura del paesaggio anche in aree a forte vocazione rurale come l’Appennino, a rischio spopolamento. Il valore produttivo delle indicazioni geografiche risiede anche nella cultura e nell’identità che si generano in un intero territorio. I volumi di produzione agricola e agroalimentare in Emilia-Romagna valgono nel complesso circa 37 miliardi di euro; è inoltre la seconda voce di export dopo la meccanica. Si tratta di un sistema che si sviluppa attraverso filiere territoriali che coinvolgono la produzione agricola, la trasformazione agroalimentare, la logistica, la filiera distributiva e commerciale. È un unicum di grande valore che sa tenere insieme produzione, innovazione, competenze diffuse, reti della conoscenza e formazione, dalle scuole superiori alle università fino ai centri di ricerca. I nuovi centri del sapere e della formazione dislocati sul territorio, sui quali la Regione continua a investire, hanno il compito di rafforzare giorno dopo giorno le competenze degli operatori dell’agroalimentare e della produzione agricola, in collaborazione con le imprese del territorio".

