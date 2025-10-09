Disabili e problema casa, fondi per 90 milioni

Il Governo italiano ha stanziato un nuovo investimento per favorire l’autonomia abitativa delle per sone con disabilità. La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, a gennaio aveva dichiarato che 90 milioni di euro, assegnati dalla Commissione Europea al Fondo di Coesione e Sviluppo, sarebbero stati destinati alla ristrutturazione di immobili e appartamenti accessibili. Roberto Speziale, presidente di Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando l’importanza di tali misure per consentire alle persone con disabilità di scegliere dove e con chi vivere, in linea con l’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. "Si tratta di una bellissima notizia", ha dichiarato Speziale. "Questi fondi permetteranno a numerose persone con disabilità e alle loro famiglie di avviare progetti per una vita indipendente, in abitazioni civili con gli adeguati adattamenti domotici e l’abbattimento delle barriere architettoniche".

Nonostante i 90 milioni siano un passo avanti, Speziale evidenzia che la cifra è solo un inizio rispetto alle reali necessità del Paese. In Italia, infatti, si stima che circa 300mila persone con disabilità vivano in strutture di grandi dimensioni, alcune delle quali caratterizzate da un approccio istituzionalizzante e segregante. "Questi fondi potrebbero rappresentare una grande opportunità per avviare un ampio progetto di deistituzionalizzazione, portando l’Italia ai vertici europei in termini di civiltà e diritti per le persone con disabilità", ha concluso Speziale.