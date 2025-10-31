DigiPASS, accesso ai servizi pubblici digitali

Il mosaico di interventi di coesione sociale promossi in Umbria va ben oltre le ciclovie del Tevere. Tra questi si distingue il programma DigiPASS, pensato per garantire l’accesso universale ai servizi pubblici digitali, al fine di favorire l’inclusione e ridurre le disuguaglianze. Promosso dalla Regione Umbria con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dtd) e sostenuto dalle politiche di coesione europee e nazionali, DigiPASS rappresenta un esempio concreto di come le tecnologie possano essere utilizzate per avvicinare i cittadini alle istituzioni, semplificandone la vita quotidiana.

Il progetto è stato finanziato con circa 3 milioni di euro nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, con continuità garantita per il ciclo 2021-2027 e in complementarità con il Pnrr. Oggi la rete DigiPASS conta oltre 60 punti di accesso sparsi sul territorio umbro, distribuiti nelle 12 zone sociali della regione. Questi spazi, collocati in luoghi strategici come biblioteche, centri culturali e municipi, sono facilmente accessibili e progettati per accogliere cittadini di tutte le età. Altrettanto significativo è stato il progetto di valorizzazione della Galleria Nazionale dell’Umbria, che ha beneficiato di fondi di coesione per restituire alla collettività uno scrigno d’arte di rilevanza internazionale, al centro di un rinnovato circuito turistico.

Attraverso interventi che spaziano dall’ambiente alla cultura, dalla mobilità dolce all’innovazione tecnologica, l’Umbria si conferma terra di coesione sociale e partecipazione civica.