Da spazio urbano in disuso a luogo di socialità

Trasformare uno spazio urbano poco sicuro in un luogo di socialità e cultura e diventare vincitore del Premio Neb Emilia-Romagna 2025 – Rigenerare con la cultura.

Un piccolo, ma grande progetto dal titolo ‘Sottoponte – Prove generali di trasformazione’, un percorso di rigenerazione a base culturale nel quartiere della stazione di Reggio Emilia, caratterizzato da tempo, così come accade in molte città, da situazioni di degrado e di noncuranza.

Un sottoponte come tanti, che affollano le città e che sono diventati col tempo, parte dell’arredo urbano, trascurato e diventato zona ’da non frequentare’, da inizio 2024 si sta trasformando in spazio pubblico, luogo di incontro e palcoscenico, attraverso design sociale, urban art e arti performative. E molto frequentato. Il percorso partecipativo ha alternato incontri e laboratori rivolti a persone di tutte le età che vivono il quartiere. Le suggestioni dei cittadini sono state elaborate graficamente, tracciate a terra e integrate con elementi di arredo urbano realizzati in autocostruzione.

Sono state evidenziate aree dedicate alla cultura, alla socialità e allo sport. L’Estate Sottoponte che ne è seguita ha visto la programmazione di ‘appuntamenti rigeneranti’ che fino a fine settembre hanno animato il nuovo spazio con spettacoli, proiezioni e laboratori. Un cartellone di attività gratuite con l’obiettivo di aumentare le opportunità di socialità, creare occasioni di confronto tra culture e generazioni, rispondere alle esigenze del quartiere. Piccole grandi storie di un territorio che spesso non conosciamo.