Coesione, il Rapporto Ue 2025: 47 milioni di europei al freddo

Roma, 20 ottobre 2025 – I finanziamenti dell'Unione europea per lo sviluppo regionale hanno da tempo favorito la convergenza economica, con regioni e città che cogestiscono progetti, attuano oltre il 70% delle politiche europee e gestiscono i due terzi della spesa pubblica. Questo è il primo fondamentale dato che emerge dal sesto Rapporto annuale sullo stato delle regioni e delle città, presentato la scorsa settimana a Bruxelles. Dal report – accompagnato da un sondaggio, commissionato dal CdR e condotto da Ipsos, sulle preferenze di politici locali e regionali nei confronti dell’Ue – emerge in buona sostanza la richiesta da parte dei territori di proseguire con un approccio decentralizzato e di prossimità in termini di politiche di coesione. L’opposto di quanto proposto dalla Commissione per il quadro di bilancio 2028-2034, dove si parla di un modello di programmazione e gestione dei fondi più integrata e uniforme, basata sull’accorpamento di più finanziamenti in un solo piano di partenariato discusso a livello statale e regionale. Il rischio, nelle parole della presidente del Comitato, Kata Tütto, è che si scateni una “competizione per le risorse in stile ‘Hunger Games’”.

Coesione e quadro finanziario pluriennale

A comprendere meglio la situazione aiutano i risultati del Barometro regionale e locale contenuti nel rapporto 2025. Il 57% dei leader locali chiede maggiore flessibilità nell’uso dei fondi Ue e il 51% desidera un ruolo più incisivo nella loro gestione, mentre solo il 41% ritiene prioritario aumentarne la quantità. Quanto alle priorità di intervento, il 42% punta l’obiettivo sulla transizione climatica ed energetica, il 39% sui cambiamenti demografici in atto e il 36% sulla crisi abitativa. Inoltre, da parte dei cittadini e delle cittadine arriva chiara la fiducia nei confronti dei governi locali e regionali rispetto ai governi nazionali, con il 54% di persone intervistate che ha indicato i primi quali soggetti più idonei a gestire i progetti che interessano le questioni più vicine ai territori, a fronte di un 21% che ha indicato e autorità nazionali (elaborazioni del Cdr su Eurobarometro standard 103, primavera 2025 ed Eurobarometro Flash 563, luglio 2025).

Resilienza

Un capitolo a parte riguarda la capacità di reagire con prontezza e flessibilità ai problemi ambientali, sociali ed economici più pressanti del momento. In questo senso, dal report emerge che una comunità su cinque (21,4%) è esposta a molteplici pericoli naturali. Due cifre significative: nel 2024 le inondazioni hanno causato danni per 18 miliardi di euro, mentre 47 milioni di europei non riescono oggi a riscaldare adeguatamente la propria casa. I risultati del Barometro segnalano che per il 45% dei politici locali la priorità assoluta è rappresentata, ancora una volta, dalla transizione climatica ed energetica, che rischia di non poter essere gestita in maniera efficiente se, come si teme dalla proposta della Commissione, il sostegno alle soluzioni basate sulla natura e ai programmi come LIFE venissero ridotti per essere accorpati ad altri programmi.

Questione abitativa e divari di genere

C’è un’altra grande partita in corso. L’Unione Europea registra un deficit abitativo di 2,3 milioni di unità l’anno, che richiederebbe 270 miliardi di euro annuali per essere colmato. Due terzi delle regioni europee vedranno diminuire la popolazione entro il 2050, con le aree rurali tra le più colpite: quattro su cinque perderanno abitanti. Questa tendenza, unita alla riduzione della spesa pubblica per i servizi locali, mette sotto pressione la qualità della vita e la coesione territoriale. Da qui la richiesta del Comitato europeo delle regioni di investimenti mirati, incentivi fiscali e aiuti statali per sostenere le comunità in transizione demografica. Persistono inoltre forti divari di genere, con una rappresentanza femminile maggioritaria in solo 26 assemblee regionali su 286.