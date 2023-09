In navetta a Fiorano per ’The beauty of regeneration’

Nella Florim Gallery di via Canaletto 24 a Fiorano Modenese negli stessi giorni del Cersaie si tiene l’evento ’The beauty of regeneration’ (da lunedì 25 a giovedì 28 dalle 9 alle 23 3 venerdì dalle 9 ale 18 con possibilità di navetta per agevolare gli spostamenti da e per Bologna Fiere). Vi si potranno scoprire le nuove collezioni Florim che generano un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Da oltre sessant’anni l’azienda produce, infatti, superfici ceramiche nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Un impegno costante che dal 2008 è raccontato nel Bilancio di Sostenibilità, fedele portavoce di azioni concrete e obiettivi ambiziosi.