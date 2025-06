Quando lo yoga entra nella spiritualità cristiana. Il caso della vescova luterana di Oslo: asana durante la messa

Lo yoga è ormai una disciplina trasversale. Nn solo è l’unione tra corpo, mente e spirito, ma si sta diffondendo anche nella spiritualità cristiana. Il giorno prima della sua ordinazione, la vescova luterana di Oslo, Sunniva Gylver, ha guidato una funzione sdraiandosi a piedi nudi davanti all'altare, incorporando elementi di yoga nella liturgia.

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti. Per alcuni è stato percepito come una provocazione, per altri ha generato curiosità e riflessione. È stato, in ogni caso, un segno di apertura: un invito a immaginare un futuro diverso, in cui le pratiche spirituali possano dialogare tra loro.

Portare lo yoga sull’altare significa anche avvicinare mondi percepiti come distanti e dilatare l’idea di spiritualità, aprendola a forme nuove e inclusive.

Yoga e liturgia: un incontro possibile

L'integrazione dello yoga nella pratica cristiana non è un fenomeno isolato. In Italia, il monaco benedettino camaldolese Axel Bayer, che si occupa di yoga da oltre vent’anni, propone incontri che combinano yoga e meditazione cristiana, esplorando le connessioni tra le due tradizioni spirituali.

Da una parte all’altra del territorio europeo, gli esempi non evidenziano solo l’interesse verso una disciplina millenaria quale è lo yoga, ma invitano a una riflessione più ampia. Tra culture e fedi diverse può esistere un ponte in grado di unire le persone e favorire forme integrate in cui esprimere la propria ricerca spirituale.

L’esempio di Camaldoli tra yoga e spiritualità cristiana

Il Monastero di Camaldoli, in Toscana, è un luogo dove il dialogo tra tradizione cristiana e pratiche orientali è vivo da oltre quarant'anni. I monaci camaldolesi, noti per la loro apertura al dialogo interreligioso, organizzano regolarmente ritiri che combinano meditazione cristiana e yoga.

Uno dei principali promotori di questa integrazione è Padre Axel Bayer, monaco benedettino camaldolese, insegnante di yoga e autore di testi che esplorano le affinità tra la preghiera cristiana e le pratiche yogiche.

Padre Bayer conduce ritiri e seminari in cui guida i partecipanti attraverso un percorso che unisce asana, meditazione e preghiera, evidenziando come lo yoga possa arricchire la spiritualità cristiana.

Ostacoli e opportunità nel dialogo interreligioso

L'integrazione di pratiche diverse non è priva di ostacoli. Alcuni temono una perdita di identità o confusione tra le tradizioni. Tuttavia, esperienze come quelle di Gylver e Bayer dimostrano che, al contrario, è possibile – e forse, addirittura necessario – un dialogo rispettoso e arricchente, in grado di valorizzare le differenze e promuovere una comprensione più profonda della spiritualità.

La scelta di integrare lo yoga nella liturgia cristiana, come nel caso della vescova di Oslo, rappresenta un passo verso una via spirituale più aperta e inclusiva.

La possibilità di un dialogo interreligioso rappresenta una chiave con cui immaginare il futuro, capace di rendere più vive le comunità spirituali e favorire una maggiore conoscenza e integrazione tra le diverse tradizioni.