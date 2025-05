Ridurre stress, dolore e depressione con lo yoga: i benefici confermati dalla scienza

Lo yoga, nato in India oltre duemila anni fa, oggi continua a essere al centro di un crescente interesse scientifico. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo include tra le pratiche salutari da promuovere nel contesto della medicina integrata.

Dai centri ospedalieri alle università, numerosi studi dimostrano che lo yoga non è soltanto un’attività fisica, bensì uno strumento potente capace di migliorare la salute mentale e fisica, in grado di ridurre i livelli di infiammazione, migliorare la qualità del sonno e della respirazione supportando il sistema cardiovascolare.

Una pratica antica, una risorsa moderna

Una delle aree più esplorate dalla ricerca è il legame tra yoga e benessere psicologico. Lo studio “The Effects of Yoga on Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis”, condotto da un team di ricerca appartenente alla Zhejiang University e pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry (2023), ha sottolineato come la pratica regolare dello yoga possa rivelarsi un supporto prezioso nel trattamento della depressione: migliora l’umore, abbassa i livelli di cortisolo e riduce significativamente sintomi.

Il ricercatore canadese Sat Bir Singh Khalsa, professore presso la Harvard Medical School, sostiene che lo yoga, grazie alla sua influenza sul sistema nervoso autonomo, contribuisce efficacemente all’autoregolazione emotiva.

La pratica yoga nel tempo aiuta a riscrivere i pattern mentali abituali, contribuendo a sviluppare chiarezza interiore e, gradualmente, costruire resilienza attraverso nuove abitudini.

Le ricerche evidenziano un’attivazione delle regioni coinvolte nella regolazione delle emozioni, nella consapevolezza interiore e nella memoria, suggerendo che la pratica possa promuovere cambiamenti strutturali nel cervello attraverso la neuroplasticità.

Uno studio pubblicato su Frontiers in Human Neuroscience nel 2015, "Neuroprotective effects of yoga practice: age-, experience-, and frequency-dependent plasticity" di Chantal Villemure, Marta Čeko, Valerie A. Cotton e M. Catherine Bushnell, ha evidenziato che la pratica regolare dello yoga è associata a un aumento della materia grigia in diverse aree cerebrali, tra cui l'insula, la corteccia orbitofrontale e l'ippocampo.

Flessibilità del corpo, elasticità per la mente

La flessibilità cognitiva, ovvero la capacità di adattarsi a nuove situazioni e di modificare strategie di pensiero, è un aspetto cruciale della resilienza mentale. La pratica yoga migliora la flessibilità, agendo anche sulla capacità di concentrazione.

Lo yoga può aiutare a sviluppare nuove abitudini mentali: associato a una diminuzione dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, migliora la regolazione emotiva e i processi legati alla consapevolezza. Per questo contribuisce a una maggiore chiarezza mentale e una migliore capacità di affrontare le sfide quotidiane, aiutando a superare con più efficacia ansia e attacchi di panico.

Benefici fisiologici: cuore, respiro e infiammazione

L’Università di Sydney ha pubblicato nel 2022 una metanalisi che ha coinvolto oltre 3000 pazienti, evidenziando come lo yoga contribuisca alla riduzione della pressione sanguigna e migliori la salute cardiovascolare, anche nei soggetti a rischio. Il respiro consapevole, Pranayama, si è rivelato utile nel trattamento dell’asma e nella riabilitazione post-Covid, come mostrano i dati del Journal of Clinical Medicine (2021).

A livello infiammatorio, uno studio dell’Ohio State University ha dimostrato che chi pratica yoga da almeno due anni presenta livelli significativamente più bassi di citochine infiammatorie, contribuendo così a una maggiore protezione da malattie croniche e degenerative.

Dolore cronico e postura: un approccio complementare

Molte persone si avvicinano allo yoga per problemi muscolo-scheletrici. Secondo il National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), la pratica è utile per chi soffre di lombalgia cronica, artrite e fibromialgia. Non si tratta solo di flessibilità, ma di un lavoro profondo su equilibrio, consapevolezza del corpo e rilascio delle tensioni.

Nel suo libro “Yoga for Pain Relief” Kelly McGonigal, psicologa e docente alla Stanford University, spiega come lo yoga agisca sul sistema nervoso centrale portando a una diminuzione nella percezione del dolore e migliorando la qualità della vita nei pazienti affetti da dolore cronico.

Yoga per ogni età: accessibile e adattabile

Che si tratti di alleviare lo stress, sostenere la salute cardiovascolare o semplicemente migliorare la qualità della vita, lo yoga offre benefici preziosi a chiunque sia disposto a concedersi una pausa consapevole. Si tratta di una risorsa preziosa per la salute

Lo yoga è una pratica universale. Esistono programmi per la terza età, per bambini e per pazienti oncologici, tutti adattati alle esigenze specifiche. All’UCLA la dottoressa Helen Lavretsky coordina progetti che integrano lo yoga nella cura della depressione geriatrica, con effetti positivi anche sulla funzione cognitiva. La neuroplasticità indotta dalla meditazione e dal movimento dolce può rappresentare, secondo Lavretsky, una via concreta per rallentare il declino cognitivo. Un orizzonte che illumina nuove prospettive su come affrontare l’invecchiamento e il tempo della vita.