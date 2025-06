Troppe ore alla scrivania? E presto i dolori si fanno sentire. Schiena e collo irrigiditi, gambe formicolanti o con ritenzione idrica che hanno bisogno di movimento. Andare in palestra non è l'unica soluzione. Alcuni semplici esercizi, alquanto efficaci, possono essere eseguiti sul posto, in una manciata di minuti. E il corpo ne trae un beneficio immediato. A venire in soccorso è la pratica millenaria cinese del Qi-Gong, che si traduce come coltivare (gong) l’energia vitale (qi) e combina movimenti, respirazione, meditazione e concentrazione mentale per migliorare la salute e il benessere.

Imke König, direttrice della Medical Spa del resort Schloss Elmau, in Germania, luogo che ha ospitato due volte il G7, mostra 5 movimenti da svolgere ovunque (non serve una palestra) e in qualunque momento della giornata (sono sufficienti 5 minuti) per ritrovare la forma.

Qi Gong, 5 esercizi in 5 minuti

Ecco le cinque posizioni di Qi-Gong da realizzare per 'sgranchirsi', una volta lasciata la scrivania per ritrovare l’energia e sentirsi subito meglio. Imke König parla in inglese ma i movimenti sono intuitivi e immediati da visualizzare e ripetere. In ogni caso ecco le sue ‘istruzioni’ tradotte in italiano.

1. Lo squat per mobilizzare la schiena

Si inizia muovendo delicatamente braccia e gambe prima di passare a un completo allungamento verso l'alto e uno squat (abbassare il corpo piegando le ginocchia e le anche, mantenendo la schiena dritta): una sequenza che permette la mobilizzazione della schiena. L'esercizio va eseguito molto delicatamente senza esagerare. Allungare le braccia e la schiena rafforza le gambe e allunga i muscoli della schiena. Il consiglio è di farlo da uno a cinque minuti, a seconda del tempo che si ha a disposizione. 2. La rotazione per addominali, anca, spalle

I secondo è un esercizio di rotazione. Si inizia con un braccio indietro e si passa all'altro, allungando le spalle. Poi si aggiunge il secondo braccio e si ripete il gesto. La rotazione mobilizza gli addominali, le articolazioni dell'anca e delle spalle, allungando i muscoli anteriori e quelli della schiena.

3. Lo stretching per la schiena, ‘piatti’ alla mano

Il terzo è quello figurativamente più divertente. Può apparire più difficile ma non lo è. E comunque ciascuno può esercitarsi in base alle proprie priorità e poi migliorare nel tempo. Per iniziare bisogna rivolgere i palmi delle mani all'insu, immaginandosi di reggere i piatti per il pranzo. L'obiettivo, come un equilibrista, è di far fare al piatto, senza mai perderlo di vista e dunque seguendolo con gli occhi e la testa, una rotazione completa attorno al capo, andando sempre più in profondità. bilanciando il piatto del pranzo. In questo modo si fa stretching con la schiena, allungandola di lato, ma il gesto coinvolge anche braccia e gambe, come si vede nell'esecuzione. 4. Lasciare cadere la testa

In questo esercizio, eseguito sia frontale che laterale, si vede bene la posizione da assumere nell'intera sequenza. Si inizia lasciando letteralmente cadere la testa in avanti: è molto importante rilassarla. Quindi si portano mani e braccia in avanti, ruotando verso l'alto fino a piegarsi un po' all'indietro. Poi le braccia scendono verso il basso lungo il corpo con le mani parallele al pavimento. E si rotola di nuovo giù, arrotondando la schiena. Le gambe dovrebbero essere tenute dritte in modo da allungarle. 5. Lavorare sui fianchi

Piedi chiusi, gambe dritte, stringere i pugni e portarli ai fianchi. Questa volta con una mano anziché un piatto si va a prendere, con un mezzo giro, un fantomatico panno col quale, idealmente, eseguita una torsione sul lato opposto rispetto alla mano, si scende lungo il fianco come se si stesse pulendo degli stivali. Poi si cambia lato. Già in questi 5 minuti, con questi 5 esercizi alla portata di chiunque, si inizia a sentirsi bene. 6. Il saluto Qi Gong, equilibrio tra mente e corpo

Alla fine, anche se siete soli, il saluto del Qi Gong. Il pugno della mano destra, che rappresenta il guerriero (o la guerriera) che è in voi e il palmo della mano sinistra, lo studioso (o la studiosa) si incontrano. Il gesto è simbolo dell'armonia tra mente e corpo, della mente che controlla il corpo.